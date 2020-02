Euromillions Basket League - Mons garde la tête de justesse, Liège explose face au Brussels

(Belga) Mons s'est imposé au bout du suspense vendredi soir à domicile face à Limburg United (73-72) lors de la 7e journée du 2e tour de l'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre match de la soirée, Liège n'a jamais existé face au Brussels (63-113).

Avec un bilan de 11 victoires pour 4 défaites, Mons reprend provisoirement seul la tête du championnat grâce à son succès étriqué face à Limburg United. De leur côté, les Limbourgeois restent 4es avec un bilan de 8 victoires pour 7 défaites mais pourraient être rattrapés par le trio Louvain, Charleroi, Malines. Bien emmenés par Lennard Freeman (11 points et 6 rebonds), Filip Adamovic (15 points) et Arik Smith (20 points), les Montois prenaient les commandes de la rencontre (17-18 et 42-31 à la pause). Au retour des vestiaires, les visiteurs grignotaient petit à petit (16-18 dans le troisième acte) avant que Maxime Depuydt (16 points dont 3x3) ne fasse parler sa dextérité au périmètre pour remettre les deux équipes à égalité à quelques secondes de la fin (72-72). Finalement, Auston Barnes convertissait un lancer sur deux alors que Limburg United loupait sa dernière tentative. Dans l'autre match de la soirée, Liège basket n'a jamais existé à la maison face au Brussels. Des Bruxellois qui s'affichaient pourtant avec seulement 9 joueurs mais qui ont eu une insolente réussite au périmètre (19/33 à 3 points). Domien Loubry (5/6 à 3 points), Desonta Bradford (6/9 à 3 points) et David Bell (4/7 à 3 points) ont fait feu de partout et le marquoir s'est rapidement emballé (22-34, 34-56, 55-82 et 63-113). Un succès qui permet au Brussels d'enregistrer sa 5e victoire de la saison (pour 10 défaites) alors que Liège reste bloqué à la dernière place du classement avec une petite victoire pour 13 défaites. Ce samedi, Louvain accueille Anvers alors que le Spirou Charleroi se déplace à Malines.