La bourgmestre de Mouscron interdit la tenue d'une manifestation dans sa ville

La Ville de Mouscron, en accord avec sa zone de police, a annoncé vendredi qu'elle n'autorisait pas l'organisation d'une manifestation programmée le 29 février 2020 par le collectif "Mouscron en colère", dont l'intention est d'exprimer son problème de cohabitation avec des demandeurs d'asile qui séjournent au centre Le Refuge, ouvert en janvier 2019.

"Le 31 décembre 2019, l'Administration communale de Mouscron a réceptionné la demande introduite par le collectif 'Mouscron en Colère' d'organiser le samedi 29 février 2020 une manifestation sur le territoire mouscronnois pour la fermeture du centre Fedasil Le Refuge. En parallèle à la demande introduite, nos services ont rapidement été informés de l'animosité qu'engendre, sur les réseaux sociaux, dans le quartier du Tuquet et au sein de la population en général, l'appel au rassemblement pour cette manifestation," ont indiqué les autorités communales.

"En sa séance du 7 janvier 2020, le Collège communal a décidé de refuser la manifestation sollicitée. Informé de ce refus, l'organisateur a repris contact avec l'Autorité afin d'être entendu. Une rencontre s'est donc tenue le mardi 28 janvier 2020 en présence de la bourgmestre Brigitte Aubert, les représentants de la police locale, le service Sécurité intégrale et l'organisateur. Lors de cette rencontre, l'organisateur a pu faire part de sa motivation à organiser une telle manifestation, et notamment le mécontentement de certains riverains quant au fonctionnement du Refuge et certains incidents survenus dans le quartier. Le collectif, par la manifestation envisagée, souhaite qu'un signal fort soit envoyé aux décideurs afin que la fermeture du Refuge soit envisagée. Par ailleurs, le collectif remet également en question la politique migratoire européenne actuelle et souhaiterait que celle-ci soit revue. Dans le respect des considérations idéologiques de chacun, l'Autorité, lors de cette rencontre, a pu rappeler les nombreuses démarches mises en place par la Ville et ses partenaires afin d'optimaliser l'intégration du Refuge dans la dynamique de quartier au sein du Tuquet et au sein de la population en général, ainsi qu'afin de faciliter la communication avec la direction du Refuge et avec les riverains."

"L'organisateur a été invité à diffuser cette information au sein du quartier et à faire parvenir à l'Administration un inventaire des problématiques remontées par les membres du collectif "Mouscron en Colère" afin que ses services puissent y accorder le suivi nécessaire. Tenant compte de cette rencontre et de l'analyse de risques réalisée par les services de police au sujet de la manifestation sollicitée, le Collège communal, en sa séance du 03 février 2020, a décidé de confirmer son refus de voir la manifestation se dérouler sur le territoire mouscronnois."

L'argumentaire de la Ville de Mouscron fait également état de la crainte d'une contre-manifestation qui pourrait se former.

Les autorités communales ont également indiqué qu'elles restent à l'écoute des doléances des riverains du Refuge et des citoyens mouscronnois qui seraient directement confrontés à l'une ou l'autre difficulté en lien avec le fonctionnement du site. La ministre Maggie De Block s'était notamment rendue sur place le 17 octobre 2019. Un comité des riverains mais aussi des groupes de travail thématiques se réunissent mensuellement. Une ligne téléphonie et une adresse mail sont également mises à la disposition des citoyens qui souhaiteraient faire part d'éventuelles difficultés rencontrées avec le centre Fedasil.

Le collectif "Mouscron en colère" a pour sa part annoncé qu'il déposera un recours au Conseil d'état après la décision prise par la Ville de Mouscron. Il prévient également que la manifestation aura bien lieu, malgré l'interdiction émise par les autorités communales.