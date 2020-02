Rendons aux pollueurs ce qui…

Je reste très dubitatif face à l’émergence des mouvements – de plus en plus nombreux – créés par des «Monsieur Propre» souhaitant laver plus blanc que blanc et entraînant dans leur sillage des bénévoles motivés, prêts à sacrifier leurs matinées dominicales pour aller ramasser les crasses des autres.

Le respect de l’environnement est une notion qui devrait être inculquée dès le plus jeune âge par les parents et, à défaut, ou complémentairement en tout cas, au niveau de l’école. Ces mouvements se revendiquant «de conscientisation» multipliant les actions ciblées en nettoyant par-ci par-là quelques centaines de mètres de nature souillées par des inciviques ne font, me semble-t-il, que conforter ceux et celles qui n’ont manifestement pas compris les règles du bien vivre en société…

Est-ce pour autant qu’il ne faut rien faire? Peut-être pas. La bonne question à se poser étant ici en l’occurrence: est-ce pour autant qu’il faille laisser faire? Certainement pas. Une idée: ne pourrait-on prendre exemple sur cette action menée par le maire de Laigneville et relayée sur tous les réseaux sociaux? Le premier magistrat de cette commune de l’Oise a fait déverser dans le jardin d’un pollueur local les centaines de kilos de déchets que celui-ci avait abandonné dans la nature. Tout en lui réclamant la facture du transport… Manifestement, la leçon a porté ses fruits.