Un Cambodgien renommé «Grain de riz» par Isabelle Balkany: une archive qui refait surface et choque

«Je l’ai baptisé “Grain de riz”». Ces mots sont ceux d’Isabelle Balkany, en 2002, pour évoquer un Cambodgien, employé de la mairie de Levallois (nord de Paris).

Ces propos ont été exhumés ce jeudi soir, durant l’émission «Ça vous regarde» sur la chaîne parlementaire française LCP, pour évoquer le racisme anti-asiatique lors d’une séquence.

Cet échange insupportable, qui refait donc surface, a été largement repartagé sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Tournées en 2002 par les équipes du magazine «90 Minutes» de Canal +, les images dévoilent les coulisses de la campagne de Patrick Balkany, candidat à la mairie de Levallois, aidé par sa femme Isabelle.

Dans la séquence, on peut voir cette dernière se faire masser les bras par un Cambodgien, qui prend soin «d’éviter la caméra», comme l’explique la voix off du reportage.

Il a un nom pas possible. D’abord on l’a baptisé Maurice mais on ne trouvait pas ça drôle.

«Grain de riz c’est un petit boat people qui est venu à Levallois il y a vingt ans. C’était Chirac qui nous avait demandé de prendre des boat people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille», précise Isabelle Balkany, lorsqu’elle se rend compte que le surnom de l’employé interpelle.

«Il a un nom pas possible. Il s’appelle euh… D’abord on l’a baptisé “Maurice” et puis on ne trouvait pas ça drôle. Un jour, je l’ai baptisé “Grain de riz” et toute la mairie l’a appelé Grain de riz», lâche-t-elle dans un grand sourire.

«Pensez à balayer devant votre porte»

Les commentaires outrés n’ont pas manqué. Notamment suite au partage de la vidéo par Grace Ly, écrivaine d’origine chinoise (voir vidéo en tête d’article).

«Son prénom n’est pas imprononçable. Un “Boat People” n’est pas acceptable. “Grain de riz” est insupportable. “Il est adorable” est à vomir dans votre bouche», dénonce-t-elle.

La vidéo a été repartagée de nombreuses fois, notamment par Joey Starr. Ce dernier n’a pas manqué de se faire à son tour recadrer par Grace Ly, pour une vidéo dans laquelle il renomme «Luc» un candidat sud-coréen de «La Nouvelle Star» s’appelant Dukhwan Kim.

«Si ce traitement vous scandalise, pensez à balayer devant votre porte Joey Starr», ajoute l’écrivaine.

“Il a un prénom pas possible, on l’a d’abord baptisé Maurice” n’est pas éloigné de “On va t’appeler Luc” pour faire rire l’audience @JoeyStarr Choisissez votre camp. Internet n’oublie pas. https://t.co/wDzJkBuQwM #racismeantiasiatique pic.twitter.com/Ic97ZDZspd — grace ly (@gracefullyfried) February 7, 2020

Le racisme anti-asiatique ne date pas d’hier, comme le rappellent nos confrères de Moustique dans un article publié aujourd’hui.

En 2016, à Paris, une manifestation s’était tenue visant à dénoncer le racisme ordinaire dont est victime la communauté asiatique.

Depuis la séquence de 2002 à Levallois, on peut espérer que la situation a changé. Et pas seulement que dans la capitale française.

Procès des Balkany

Si les Balkany font l’actualité depuis plusieurs mois, cela n’a rien à voir avec cette séquence de racisme ordinaire, même si celle-ci n’arrangera pas leur image déjà largement écornée.

Ce mardi a débuté à Paris le procès en appel pour blanchiment aggravé du couple Patrick et Isabelle Balkany.

Ils sont soupçonnés d’avoir caché 13 millions d’euros d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse à Saint-Martin et Dar Guycy à Marrakech. S’ils ont reconnu quelques «fautes» et la propriété de la villa antillaise, ils contestent vigoureusement détenir le riad marocain.

Le 18 octobre dernier, le tribunal avait condamné Patrick Balkany à cinq ans de prison pour blanchiment, avec incarcération immédiate, mais l’avait relaxé du délit de corruption. Isabelle Balkany s’était vue infliger quatre ans d’emprisonnement, mais sans mandat de dépôt, eu égard à sa santé fragile.