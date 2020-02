Une voiture emboutit un camion sur l’E42

Le conducteur de la voiture, un homme, est resté coincé à l’intérieur de son véhicule suite au choc. Il est sérieusement blessé.

Un accident impliquant un véhicule et un camion a eu lieu ce vendredi matin, vers 11h30, sur la E42 dans le sens Mons-Namur, à hauteur du R3 de Trazegnies. Une voiture a percuté l’arrière d’un semi-remorque. Le chauffeur du poids lourd a tiré le véhicule sur une centaine de mètres avant d’arriver à s’arrêter. Le conducteur de la voiture, un homme, est resté coincé à l’intérieur de son véhicule suite au choc.

Les pompiers de La Louvière et de Marcinelle ont été envoyés sur place pour le balisage et la désincarcération. Ils ont mis près de 30 minutes pour dégager l’automobiliste, qui a été transportée en milieu hospitalier, sérieusement blessé. Une ambulance R’Médic et un SMUR du Tivoli ont également été requis sur les lieux.

L’accident a causé 10 à 15 km de file, vers Namur, sur les trois bandes.

Constat WPR Marcinelle et Mons.