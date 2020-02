Manchester City: Sergio Agüero Joueur du mois pour la 7e fois, un record

Premier League: Sergio Agüero a été désigné joueur du mois de janvier en Premier League. Avec sept trophées, l’Argentin de Manchester City est désormais le seul détenteur du record.

Le prolifique attaquant de Manchester City Sergio Agüero a été désigné Joueur du mois de janvier en Premier League. Avec sept trophées, l’Argentin de 31 ans, actif chez les «Skyblues» depuis 2011, est désormais le seul détenteur du record.

Agüero a disputé trois des quatre matches de City au mois de janvier. Il a éclaboussé la rencontre à Aston Villa (1-6) en inscrivant un triplé avant de marquer à deux reprises contre Crystal Palace (2-2).

Trois jours plus tard, il est sorti du banc à Sheffield United pour offrir la victoire à l’équipe de Kevin De Bruyne (0-1). Il a finalement été préféré à Alisson, Abdoulaye Doucoure, Jack Grealish, Jordan Henderson, Ayoze Perez et Jack Stephens. L’international argentin a déjà inscrit 21 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Agüero dépasse Gerrard et Kane

L’international argentin a déjà inscrit 21 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Photo News Ces performances ont permis à Sergio Agüero de remporter un septième trophée de Joueur du mois après ceux acquis en octobre 2013, novembre 2014, janvier 2016, avril 2016, janvier 2018 et février 2019, afin de dépasser Steven Gerrard et Harry Kane, six trophées chacun.

Plusieurs Belges ont déjà remporté ce titre honorifique avec Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre 2016, septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars 2017).