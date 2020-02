La véritable «guerre des étoiles» photographiée: une étoile naine dévorée par une géante rouge

L’ESO, organisation intergouvernementale pour l’astronomie en Europe, a dévoilé une impressionnante image de deux étoiles en pleine lutte. Une naine face à une géante rouge.

Les étoiles naissent et meurent. Et la fin de leur existence s’accompagne de phénomènes impressionnants.

C’est ce que des astronomes ont réussi à capturer en périphérie du système stellaire HD101584.

Grâce aux nouvelles observations effectuées au moyen d’ALMA, un télescope de pointe, ils ont repéré l’existence d’un nuage de gaz particulier, fruit de la rencontre entre deux étoiles dans ce système stellaire.

Une photo des antennes de l’ALMA. ESO/B. Tafreshi (twanight.org)

L’une des deux étoiles, mourante, est devenue si volumineuse qu’elle a englouti l’autre qui, à son tour, a tournoyé dans sa direction, s’autodétruisant au passage.

Le résultat final de cette «guerre des étoiles» est ce cliché montrant des panaches rouges et bleus s’entremêlant dans un tableau abstrait.

Les couleurs représentent la vitesse: le bleu montre le gaz se déplaçant le plus rapidement dans notre direction, tandis que le rouge dévoile le gaz s’éloignant le plus rapidement dans la direction opposée. Les étoiles forment un seul et unique point brillant, coloré en vert.

Mort d’une étoile

«Lorsque le Soleil et les étoiles de même type ont consumé l’hydrogène composant leur noyau, leur volume augmente. Elles se transforment alors en une brillante géante rouge», peut-on lire dans les explications du site de l’ESO.

Ces géantes rouges dévorent alors tout sur leur passage. C’est ce qui se produit ici.

Dans le cas présenté, «l’étoile de plus faibles dimensions tournoya en direction du cœur de la géante, sans pour autant entrer en collision avec elle. Ce mouvement se solda par l’explosion de l’étoile géante, la dispersion de ses enveloppes gazeuses externes et la mise à nu de son noyau», précise encore l’ESO.

