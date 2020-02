Art floral, cuisine, ébénisterie: 196 jeunes en compétition visent les Startech’s Days

Neuf épreuves de pré-sélection aux Startech’s Days se déroulent ces jeudi et vendredi au Centre de formation de métiers en alternance à Bruxelles (EFP).

Au total, 196 jeunes de moins de 25 ans vont tenter de se distinguer en art floral, conception mécanique DAO, cuisine, ébénisterie, esthétique, infographie, mécatronique, service en salle et technologie du froid. Leur objectif: se qualifier pour le championnat national des métiers techniques et technologiques.

Penchés sur leur établi, les 11 concurrents en ébénisterie travaillent en silence. Ils ont 12 heures, réparties sur deux jours pour fabriquer une boîte à outils d’inspiration japonaise.

«C’est un objet fini et très technique», commente l’expert Yves Woedstad, qui juge les candidats et formera le jeune sélectionné en mars aux Startech’s Days pour la compétition européenne, les EuroSkills, à Graz (Autriche) en septembre. «J’attends des candidats le plus de perfection possible, bien sûr, mais surtout de la persévérance, qu’ils aillent jusqu’au bout.»

3h pour sortir deux assiettes

Même son de cloche en cuisine, où l’expert Frédéric Deroppe examine les ravioles au merlan et safran des apprentis toqués. Ils ont trois heures pour confectionner ce plat de poisson, ainsi qu’un tartare de bœuf coupé au couteau accompagné d’une mayonnaise à l’ancienne et d’une pomme de terre château. «On essaie d’être le plus durable possible», souligne le chef. «Ici, un candidat a utilisé la carcasse du poisson pour sa sauce, un autre a transformé les épluchures de pommes de terre en chips», apprécie l’expert.

Au terme des deux jours de compétition, six aspirants seront choisis pour participer à une épreuve sous pression au salon Horecatel de Marche-en-Famenne. Ils auront ensuite rendez-vous à Ciney les 23 et 24 mars pour les Startech’s Days.

«Être sélectionné, c’est mieux parce qu’on va plus loin dans le concours mais on est surtout là pour apprendre», concède Sarah, 18 ans, dont c’est la deuxième participation aux pré-sélections. «La cuisine, c’est une passion. Depuis la troisième primaire, je dis que je veux faire ce métier», ajoute Lionel, 20 ans, originaire de Liège. Tous deux sont satisfaits de leur prestation aux pré-sélections: «on a réussi à sortir ce que l’on voulait, plus ou moins dans les temps». «C’est un métier difficile, strict, il faut savoir supporter la pression mais ce genre de concours nous aide à être carrés dans notre travail et à gérer les imprévus», conclut Sarah avec le sourire.