L’Antwerp rejoint le Club de Bruges en finale après «un match stressant» à Courtrai

Le penalty de Refaelov rapporte gros à l’Antwerp, qui jouera la finale de la Coupe de Belgique face au FC Bruges.

L’Antwerp a rejoint le Club de Bruges en finale de la Coupe de Belgique de football. Après le 1-1 du match aller, le «Great Old» est allé s’imposer 0-1 à Courtrai, grâce à un penalty de Lior Refaelov à la 36e minute, dans la seconde demi-finale retour, ce jeudi soir.

«C’était un match de Coupe stressant», déclare Laszlo Bölöni, l’entraîneur anversois. «En première mi-temps, nous avons pu contenir l’adversaire, nous créer des occasions et marquer ce but important. J’espérais marquer encore un but. On aurait pu faire mieux mais on ne l’a pas fait et on savait que ça serait alors infernal à la fin. C’était stressant mais nous sommes parvenus à nous qualifier, même si ça a été difficile. Courtrai a joué courageusement mais nous avons résisté. Notre qualification est méritée à 100%».

L’Antwerp se retrouve en finale de la Coupe pour la première fois depuis 1992. Cette année-là, les Anversois avaient enlevé leur seconde Coupe en battant Malines aux tirs au but en finale. Un an plus tard, l’Antwerp allait jusqu’en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, s’inclinant face à Parme à Wembley, dans ce qui reste la dernière finale européenne d’un club belge.

Dans les rangs courtraisiens, c’est la déception qui prévaut. «Bien sûr, nous sommes déçus de ce résultat. Mon équipe ne le méritait pas», déclare le coach de Courtrai Yves Vanderhaeghe. «Nous avons contrôlé le match, nous avons essayé de jouer au football, mais l’Antwerp a su garder le zéro. Nous prenons trop de penalties cette saison. Je pense que nous avons eu les meilleures occasions mais nous n’avons pu les concrétiser. Nous aurions pu faire quelque chose aujourd’hui. Un but nous aurait donné des ailes. Le public a vu qui a essayé de jouer au football», conclut Vanderhaeghe.