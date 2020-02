(Belga) Le Texas a exécuté jeudi un homme qui, sous l'effet de drogues, a tué en 2002 cinq membres de sa famille, dont ses deux enfants.

Abel Ochoa, 47 ans, a reçu en soirée une injection létale dans le pénitencier de Huntsville, au nord de Houston. Son décès a été prononcé à 18H48 heure locale (00H48 GMT vendredi), ont fait savoir les autorités pénitentiaires du Texas. Selon des documents judiciaires, il s'était rendu à l'église en famille un dimanche d'août 2002. A la sortie, il avait demandé à sa femme de l'argent pour acheter du crack. Après une dispute, elle avait accepté de lui donner dix dollars. Rentré à leur domicile, il avait fumé la drogue tout juste achetée, puis s'était saisi d'une arme et avait abattu son épouse, leurs deux filles -- âgées de neuf mois et sept ans --, son beau-père et une de ses belles-soeurs. Une autre belle-soeur a survécu à la fusillade, mais a perdu un rein. Arrêté un peu plus tard au volant de la voiture de sa femme, il avait confessé les meurtres et expliqué être "fatigué de sa vie", ne plus "pouvoir gérer le stress". Ses avocats avaient intenté, en vain, plusieurs recours pour tenter de le sauver, arguant notamment qu'il n'avait pas bénéficié d'une défense adéquate lors de son procès. Ils avaient adressé mercredi une dernière requête à la Cour suprême des Etats-Unis, au motif que les autorités pénitentiaires du Texas avaient refusé de laisser Abel Ochoa réaliser un entretien vidéo pour accompagner une demande de grâce. "Je voudrais m'excuser auprès de ma belle-famille pour lui avoir causé tant de peine", a-t-il dit parmi ses derniers mots. C'est le troisième condamné exécuté depuis le début de l'année aux Etats-Unis, le deuxième au Texas. (Belga)