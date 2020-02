Trois mesures pour les propriétaires forestiers

Début de semaine, le ministre Dermagne (PS), en charge des pouvoirs locaux, confirmait la possibilité d’un prêt de trésorerie sans charge d’intérêt pour les Communes qui auraient été frappées par la crise des scolytes au niveau de leurs ventes de bois, pour l’année en cours.

Ce jeudi, c’est la ministre de la Nature et de la Forêt qui a proposé différentes mesures pour la gestion de la crise des scolytes. Elles concernent aussi les propriétaires privés.

D’abord, propose la ministre Écolo, l’objectif à court terme est d’améliorer la gestion des bois scolytés pour les repérer et les sortir le plus tôt possible de la forêt. Cela passera par «une meilleure information et accompagnement des propriétaires.»

Dans un deuxième temps, une étude destinée à déterminer comment reconstituer des forêts plus résilientes dans les zones atteintes par les scolytes sera menée.

Sur cette base, «un arrêté de subvention sera proposé en septembre pour aider les propriétaires publics et privés à régénérer les forêts scolytées».

Enfin, l’opportunité de créer un mécanisme assurantiel (public, privé ou mixte) pour indemniser les propriétaires de bois en cas de crise sanitaire sera également évaluée.