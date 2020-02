Le débrief du jour: Décès de Kirk Douglas | Fourny dans l’opposition | Un train déraille et fait 2 morts

Le décès de l’une des dernières légendes de l’âge d’or du cinéma hollywoodien, le verdict de la cour de cassation concernant le scrutin communal à Neufchâteau, le déraillement mortel d’un train en Italie, la découverte d’un homme sans vie dans un cachot ou encore les chiffres de la campagne BOB Hiver: voici ce qui a marqué l’actualité de ce jeudi 6 février 2020.

1. Décès de Kirk Douglas, légende du cinéma hollywoodien

L’acteur Kirk Douglas, icône de l’âge d’or hollywoodien qui incarnait l’image du héros américain, est mort mercredi à l’âge de 103 ans, a annoncé son fils Michael Douglas.

Les réactions n’ont pas tardé suite à l’annonce du décès de l’acteur américain Kirk Douglas. Il est vrai que celui qui a notamment incarné Ned Land («Vingt mille lieues sous les mers», 1954), Vincent Van Gogh («La vie passionnée de Vincent Van Gogh», 1957), Spartacus (dans le film éponyme de 1960) ou encore Lomax (dans «La caravane de feu», 1967) à l’écran a marqué plusieurs générations d’acteurs comme de (télé)spectateurs.

2. Fin de la récré à Neufchâteau: Fourny rejeté dans l’opposition

La décision était attendue ce jeudi et elle est tombée en fin de matinée. L’arrêt de la Cour constitutionnelle valide les élections du 16 juin 2019. Pour rappel, un recours avait été déposé par la liste Agir Ensemble du bourgmestre sortant, Dimitri Fourny, dans le but d’invalider ce second scrutin.

3. Italie: un train déraille et fait deux morts

Un train à grande vitesse Frecciarossa a déraillé sur la ligne Milan-Bologne, en Italie, ce jeudi à hauteur de Lodi. Les médias locaux annoncent deux morts, le machiniste et un autre conducteur, et 30 blessés. Des dizaines de véhicules de secours sont sur place.

4. Retrouvé mort dans un cachot du commissariat

Un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sans vie jeudi dans un des cachots du commissariat central de Charleroi. La victime avait été interpellée lors d’un deal.

5. BOB Hiver: 10 000 conducteurs en infraction

La campagne BOB hivernale est terminée. Le comportement des usagers de la route continue de s’améliorer, mais 10 000 conducteurs ont tout de même franchi la limite.

