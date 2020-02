Prado, Astier, Heuet, Schulz, Dugomier, etc.: voici nos 10 coups de cœur (ou de griffe) BD du 6 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une bio de Django Reinhardt, une nouvelle série fantasy estampillé Drakoo et la suite des «Enfants de la Résistance». Bon app’.

1 Django main de feu

Le résumé de l’éditeur

Dupuis - Django Reinhardt est une légende. Mais Django? «celui qui réveille»? est aussi né deux fois.

Une première fois dans la neige, durant l’hiver 1910 dans une famille de nomades stationnée à Liberchies, en Belgique. La seconde à Saint-Ouen, près de Paris, à l’automne 1928, quand l’incendie de sa caravane lui mutila la main gauche.

Notre avis en un mot: PASSIONNANT

La biographie, dessinée ou pas d’ailleurs, est un genre périlleux dans lequel sont passés maîtres les Espagnols Efa et Rubio. Trois ans après celle consacrée au peintre Monet, ils narrent avec un talent rare le destin unique du plus grand guitariste de tous les temps.

Une vie et une carrière pourtant bien difficiles à résumer, et qu’ils condensent en un seul volume qui passionnera autant les amateurs de musique que ceux qui n’y entravent rien. Car derrière la figure tutélaire de Django, c’est le sort de toute une communauté – tzigane – qui se joue devant nous.

Efa/Rubio, Dupuis, 88 p., 17,50€.

2 La Venin (T.2)

Le résumé de l’éditeur

Rue de Sèvres - Émilie est recherchée et sa tête est mise à prix. Poursuivant sa fuite en tenue de nonne, elle est sœur Maria quand elle arrive à Galveston, au Texas. Elle n’est pas là par hasard, elle cherche le révérend Alister Coyle, celui-là même qui dirige l’orphelinat pour jeunes filles de la ville. Sous couvert de cette nouvelle identité, elle est hébergée quelques jours au sein de son institution.

Le décès d’une pensionnaire et surtout la tentative de suicide de l’une d’elles ne laissent aucun doute sur le comportement malsain et les sévices commis par le révérend. Il est temps de rendre justice! Emily s’en chargera et Dieu en sera témoin. Au dehors, la nature gronde, un ouragan se prépare, cette colère grandissante mêlée à celle d’Emily annonce qu’il faut fuir à nouveau, cette fois en bateau, direction la Pennsylvanie.

Notre avis en un mot: INTENSE

La mystérieuse Emily poursuit sa tournée vengeresse, et s’attaque cette fois à un révérend qui n’a pas que la main sur le cœur. Une série qui gagne en intensité après un premier volet qui avait fait craindre le coup de flingue dans l’eau. Très plaisant.

«Lame de fond», Astier, Rue de Sèvres, 64 p., 15€.

3 Le Triskel volé

Le résumé de l’éditeur

Casterman - Un jeune étudiant met la main sur l’étonnant journal d’un chercheur ayant découvert semble-t-il la résurgence d’un ordre ancien peuplé d’anges et de démons. Sa clef? Un talisman celtique, gravé d’un trisquel! Commence une quête baroque semée d’embûches, entre bibliothèques universitaires, arrière-salles de magasins d’antiquités et vieilles villas endormies.

Si cela se savoure comme un film de Polanski, c’est aussi l’occasion pour Prado, derrière les codes du genre de s’interroger sur le rapport de l’homme à la nature et de son équilibre fragile.

Notre avis en un mot: ENNUYEUX

Ah, la Galice, ce territoire de légendes… qui se réveillent quand sonne la fin du monde.

Exploitant l’équilibre fragile entre l’homme et la nature, Prado livre un récit choral et fantastique à des lieues de sa maestria d’antan. Attendu, ennuyeux et mal lettré.

Prado, Casterman, 104 p., 20€.

4 Hilda et le roi de la montagne

Le résumé de l’éditeur

Casterman - Transformée en… Troll?! Mais comment Hilda va-t-elle pouvoir se sortir de ce mauvais pas? D’autant plus que le bébé Troll croisé dans la Forêt de pierres, a pris sa place chez Maman.

Une course contre la montre s’engage pour conjurer le mauvais sort et il faut faire vite, car à Trollsbourg, on est bien décidé à faire le ménage des créatures envahissantes en essayant une nouvelle arme secrète et redoutable.

Notre avis en un mot: DIVERTISSANT

La relation entre une mère et sa fille au travers d’une histoire de trolls.

Telle est la clôture originale et, surtout, à la fois affreusement tendre et divertissante de la saga Hilda du Britannique Luke Pearson, qui connaît ici un énième prolongement.

Pearson, Casterman, 80p., 15€.

5 La pierre du Chaos (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Bamboo (Drakoo) - Le tout-puissant empire de Nemès, secoué par les révoltes populaires, vient de rétablir le service militaire pour tous, y compris pour les nantis qui y ont échappé pendant des générations. C’est ainsi que Navel et Araes, deux fils de famille que rien ne destinait au métier des armes, vont s’embarquer pour Enoch, le «bout du monde», la frontière nord de l’empire. Une terre paisible et sans histoires, où une population craintive est soumise au pouvoir des Némésiens.

Mais au cours d’une patrouille, ils réveillent par accident un ancien artefact enfoui depuis des siècles, et la plus paisible des planques va se transformer en enfer. Des hordes barbares, menées par un chef de guerre assoiffé de sang, traversent l’océan pour déferler sur le pays. Les jeunes appelés, à peine familiarisés avec les armes, vont devoir faire face. C’est le début d’une guerre qui s’étendra jusqu’au cœur de l’empire, une lutte sans merci pour la source absolue du pouvoir: la Pierre du chaos.

Notre avis en un mot: RÉUSSI

Récit, décors, personnages: tout est réuni pour en faire une œuvre fantasy à ne pas louper. si vous aimez le genre

Cette mini-série est l’un des premiers paris de la collection Drakoo, pilotée par Arleston. Pari réussi!

«Le sang des ruines», Katz/Crety, Bamboo, 48 p., 14,50€.

6 Bergères guerrières (T.3)

Le résumé de l’éditeur

Glénat - La Malbête et la sorcière qui la contrôlait ont été maîtrisées mais c’est une victoire amère… Molly a été grièvement blessée et, bien qu’elle ait repris connaissance, un mal étrange la ronge toujours. Les Bergères Guerrières prennent une décision importante: se rendre en Terres Mortes pour trouver et comprendre l’origine du mal qui les a frappés et condamne maintenant Molly et Liam. Dans cette mission se cache aussi leur dernier espoir de retrouver les hommes du village, partis au front il y a plus de dix ans. Une délégation est alors constituée dont Sarah, la jeune sorcière aux oiseaux, fait partie. Un long périple les attend dans les terres hostiles du Nord…

Des personnages attachants, un monde merveilleux empreint de magie et des dessins somptueux: tous ces éléments font de Bergères guerrières le nouvel incontournable de «Tchô!» au délicieux parfum d’aventure!

Notre avis en un mot: SUPERBE

C’est quand tout se finit que tout recommence. Laissant ses petites bergères croire que le pire était derrière elles, Jonathan Garnier les pousse dans leurs retranchements et plus loin dans l‘univers, superbement traduit par Amélie Fléchais.

Garnier/Fléchais, Glénat, 64 p., 14,95€

7 À la recherche du temps perdu (T.7)

Le résumé de l’éditeur

Avec ce pénultième album, l’auteur poursuit son adaptation du roman de Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, dont on fête cette année le centenaire de la parution et de l’obtention du prix Goncourt.

Notre avis en un mot: MITIGÉ

Stéphane Heuet continue de revisiter l’œuvre de Proust non sans une certaine réussite et consacre cet opus à la première partie d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs.

On privilégiera du coup l’intégrale (2020).

«Autour de Madame Swann, première partie», Heuet, Delcourt, 48p., 14,50€

8 Les enfants de la résistance (T.6)

Le résumé de l’éditeur

L’Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe décident d’aider les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française et c’est une menace supplémentaire qui se profile pour tous les résistants…

Notre avis en un mot: INDISPENSABLE

Trois ans après leurs débuts dans la résistance, nos héros ont grandi. Et ont des soucis d’ado au cœur d’une guerre où il faut savoir désobéir, surtout débarque le STO. Une série d’intérêt public, à mettre dans toutes les mains: celles des enfants, celles des adultes et celles de Donald Trump (à tout hasard).

«Désobéir», Ers/Dugomier, Le Lombard, 56 p., 10,95€.

9 Snoopy et les Peanuts (intégrale 22)

Le résumé de l’éditeur

Traduction à l’identique de la fabuleuse collection Fantagraphics, ces volumes reprennent la totalité des strips de Charlie Brown. Ce tome 22 «1993-1994» nous rapproche un peu plus de la fin de cette série d’intégrales de l’une des plus magnifiques sagas. Un chef d’œuvre absolument indispensable!

Notre avis en un mot: SAVOUREUX

Semaine après semaine, comme si on y était, ce 22e volume nous entraîne doucement vers la fin de la saga de Charles Schultz.

Avec désormais plus d’esprit que de saveur graphique. Toujours aussi fascinant.

Schulz, Dargaud, 344 p., 32€

10 Fils de sorcières

Le résumé de l’éditeur

Jungle - Jean est le seul de sa famille à ne pas avoir hérité des dons de sorcellerie, car la magie se transmet uniquement de mère en fille! Sa mère, ses six tantes, sa grand-mère et même sa petite sœur Lisa disposent de pouvoirs extraordinaires. Mais quand un buveur de magie les fait disparaître les unes après les autres, Jean appelle son père, qu’il ne connaît pas, au secours. Simples humains, vont-ils terrasser le dangereux buveur de magie et… recréer une famille heureuse?

Notre avis en un mot: SURPRENANT

Dans la famille de Jean, toutes les femmes sont des sorcières quand lui n’est pas capable du moindre sort… Une excellente adaptation du roman jeunesse de Pierre Bottero. Et une belle surprise sortie de l’écurie Jungle.

L’Hermenier/Stedho, Jungle, 64 p, 14,95€.

