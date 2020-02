Des images aériennes montrent l’étendue des inondations en province de Luxembourg, des animaux soignés à l’hôtel, l’allongement du congé de naissance provoque des débats. Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi.

1. Ils transforment un hôtel en clinique vétérinaire: «Un défi!»

L’hôtel-restaurant du Domaine du Haut Vent, à Battice, est racheté par les vétérinaires Brouwers et Demonty pour créer une clinique. Ils racontent.

À LIRE | Un hôtel transformé en centre hospitalier pour les animaux

2. Le corbeau du collège Notre-Dame du Bonlieu de Virton démasqué?

«Vous avez voulu faire tomber des têtes, c’est lâche.» Lors de l’audience au tribunal correctionnel d’Arlon, deux dames ont été pointées du doigt, pour calomnie et diffamation envers le directeur de l’établissement.

À LIRE | Deux mois de prison requis pour calomnie

3. Insolite: enterrer son slip pour mesurer la fertilité du sol

Savez-vous planter des slips, un défi culotté mais révélateur de la santé de votre sol. En Wallonie picarde, le Parc naturel des plaines de l’Escaut vous invite à faire le test.

À LIRE | Enterrer un slip : un moyen farfelu mais efficace pour tester votre sol

4. Malgré la décrue, des images impressionnantes en province de Luxembourg

Si la décrue est enclenchée en province de Luxembourg, les images des inondations restent impressionnantes.

VIDÉO | Les images aériennes des inondations en province de Luxembourg

5. Allongement du congé de naissance: plus d’égalité, moins de revenus?

Plusieurs partis politiques veulent allonger la durée du congé de paternité et le rendre obligatoire. L’idée fait face à quelques réticences.

+ À LIRE | Pourquoi l’idée d’allonger le congé de naissance soulève certaines questions

6. Restructuration chez GSK: «le sentiment d’avoir été trompés»

Les délégués syndicaux de chez GSK sont amers: «Nous avons vraiment l’impression d’avoir été trompés. Pas plus tard que ce lundi, nous avions signé une convention de travail qui garantissait l’emploi des CDI jusqu’à décembre 2020 sauf en cas de procédure Renault. Et deux jours plus tard, nous y voilà!»

À LIRE | Restructuration chez GSK : les jeunes cadres dans le viseur

7. Le vieux van à chevaux devient food truck

«Ça tangue» a fait d’un vieux van son food truck. Depuis 2017, Johan et Caroline vendent des huîtres «sur le pouce».

À LIRE | Ils transforment un vieux van… pour vendre des huîtres « sur le pouce »

8. Un recyparc mobile dans les villages

Un recyparc mobile se déplace désormais dans l’arrondissement de Philippeville. Un nouveau service aux citoyens.

À LIRE | Dans 30 communes namuroises, le recyparc vient à vous

9. À qui appartient le bois coupé le long des voiries?

Les travaux d’abattage sont réguliers le long des voiries. Une fois coupé, un citoyen peut-il emporter le bois ou les copeaux de broyage?

+ LIRE AUSSI | Pouvez-vous emporter le bois coupé le long des routes ?

10. Voitures importées par containers: une fraude fiscale estimée à 714.000€

Il ne déclarait pas sa commission sur l’importation de véhicules US. Des faits de 2006 à 2012 qui risquent d’être déclarés prescrits.

À LIRE | Comment a-t-il pu, alors qu’il percevait des allocations de chômage qu’il agrémentait de rentrées complémentaires, verser de l’argent sur des comptes aux USA et aux îles Vierges