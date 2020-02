Campagne BOB hivernale: plus d’un demi-million de tests et plus de 10.000 conducteurs dans le rouge

La campagne BOB hivernale est terminée. Le comportement des usagers de la route continue à s’améliorer, mais 10.000 conducteurs ont tout de même franchi la limite. On fait le point sur les chiffres.

La police a communiqué les chiffres de la campagne Bob hivernale, qui avait débuté le 29 novembre et s’est achevée ce lundi. Plus d’un demi-million de tests ont été réalisés et il en ressort un constat jugé «positif», le comportement des usagers de la route continuant à s’améliorer.

«Concrètement, 557 602 tests ont été effectués (prétests négatifs + tests d’haleine) parmi lesquels 1,83% se sont avérés positifs. En comparaison avec l’an dernier à la même période, 1,87% des 450 774 conducteurs contrôlés étaient positifs», précise-t-on.

Cette hausse de tests réalisés s’explique notamment par l’allongement de la durée de la campagne, sur 9,5 semaines au lieu de 8,5.

Plus de 10.000 conducteurs dans le rouge

«Sur 557 602 tests effectués, 10 193 conducteurs ont été contrôlés positivement. L’année passée, pour la première fois, ce pourcentage descendait sous la barre des 2%. Cette année encore, la proportion de contrôles positifs est en diminution», a réagi l’Institut Vias.

Institut Vias

Le nombre de conducteurs positifs est 3,5 fois moins élevé qu’au début

Si l’on remonte loin en arrière et que l’on compare avec la toute première campagne BOB en 1995-1996, le nombre de conducteurs positifs est 3,5 fois moins élevé (1,8% au lieu de 6,4%) alors qu’il y a 5,5 fois plus de contrôles, selon l’Institut Vias. «Même par rapport à il y a 5 ans, l’évolution est positive puisqu’on est passé de 2,9% de positifs à 1,8% alors que le nombre de contrôles a augmenté de plus de 32%.»

Institut Vias