Hommages à Kirk Douglas: «Un voyou inspirant» et «une icône pour la profession»

À l’annonce du décès de cette légende d’Hollywood, les hommages n’ont pas tardé à tomber via les réseaux sociaux.

Les réactions n’ont pas tardé suite à l’annonce du décès de l’acteur américain Kirk Douglas. Il est vrai que celui qui a notamment incarné Ned Land («Vingt mille lieues sous les mers», 1954), Vincent Van Gogh («La vie passionnée de Vincent Van Gogh», 1957), Spartacus (dans le film éponyme de 1960) ou encore Lomax (dans «La caravane de feu», 1967) à l’écran a marqué plusieurs générations d’acteurs comme de (télé)spectateurs.

Son fils, Michael Douglas, lui aussi célèbre acteur hollywoodien, lui a ainsi rendu un vibrant hommage dans un message dévoilé sur les réseaux sociaux: «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma, un humaniste dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait a établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. Pour Catherine, il était un merveilleux beau-père. Il était un grand-père aimant pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était également un merveilleux mari pour sa femme Anne.»

«Kirk Douglas était une icône»

Considéré comme l’un des derniers «monstres sacrés» de «l’âge d’or» du cinéma hollywoodien, Kirk Douglas a en effet marqué nombre d’acteurs parmi les générations qui l’ont suivi. Nombreux sont dès lors ceux qui ont tenu, ce jeudi, à lui rendre hommage.

Arnold Schwarzenegger: «Kirk Douglas était une icône. C’est difficile de mettre des mots sur ce qu’a représenté pour moi de travailler avec cette légende que j’ai passé mon enfance à regarder dans les westerns au cinéma en Autriche. Il était plus vrai que nature – c’était un vrai héros. Lorsque nous nous sommes rencontrés sur le plateau de «The Villain», il n’aurait pas pu être plus adorable avec moi. J’étais un acteur débutant et était le mentor idéal. Il avait déjà la soixantaine mais il était encore dans une incroyable forme physique, et il pouvait encore sauter sur un trampoline pour atterrir sur la selle de son cheval. Je me souviendrai toujours de nos leçons et de nos séances de travail communes. Il a été un modèle parfait et ma carrière n’aurait jamais été la même sans lui. Il me manquera énormément et mes pensées vont à sa famille.»

Mark Hamill: «Kirk Douglas était l’une des plus grandes stars de tous les temps et un acteur brillant avec un charisme inoubliable. On se souviendra également qu’il a mis sa carrière en jeu en défiant la chasse aux sorcières d’Hollywood, engageant le scénariste Dalton Trumbo pour le désormais cultissime Spartacus.»

Danny DeVito: «Kirk Douglas. Un voyou inspirant. 103 ans sur cette Terre. Ça sonne bien! C’était chouette de traîner avec toi.»

William Shatner: «Mes condoléances à la famille de Kirk Douglas. Quelle incroyable icône il aura été pour la profession.»

Jason Alexander: «Le cœur brisé. Kirk Douglas était un ami et une légende absolue en tant que star et homme. Il s’améliorait de jour en jour. Tellement honoré de l’avoir connu. Mon amour pour sa famille. Nous pourrions utiliser un vrai Spartacus.»