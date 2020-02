Messi et Pep Guardiola, bientôt réunis à nouveau ?

Les médias anglais sont sur la brèche. Selon The Times, le Manchester City de Pep Guardiola est attentif à la situation de Lionel Messi à Barcelone. Les récentes déclarations du joueur argentin, irriguent encore un peu plus le moulin des rumeurs.

Et si l’impensable se produisait ? Et si Lionel Messi, fidèle à Barcelone depuis 26 ans, quittait le navire? Cette rumeur a souvent été relancée depuis que Pep Guardiola est arrivé en Angleterre. Les deux hommes se sont connus à Barcelone pour ce qui restera l’une des plus grandes épopées de l’histoire du football. Quatre saisons durant lesquelles, Barcelone et Messi ont tout gagné.

Manchester City are monitoring Lionel Messi’s situation amid claims that he could leave Barcelona over a spat with the club’s sporting director.



City have maintained that they would be favourites to sign Messi because he has worked with key figures at ... https://t.co/f1gitNBHX2 — Times Sport (@TimesSport) February 6, 2020

Aujourd’hui la situation est plus complexe. Les Blaugranas sont à la croisée des chemins et les résultats sportifs sont irréguliers. Et en coulisse l’ambiance n’est pas au beau fixe. Cette semaine, Eric Abidal (ex-coéquipier de Messi), le secrétaire technique du FC Barcelone a déclaré dans une interview que le licenciement d’Ernesto Valverde pouvait s’expliquer par le fait que «certains joueurs n’étaient pas satisfaits du travail du coach et par conséquent ne travaillaient pas beaucoup».

Après Xavi c’est Messi qui détruit Abidal pic.twitter.com/10AAVgikzR — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 4, 2020

Une déclaration qui a fait bondir Messi qui a réagi sur son compte Instagram. «Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses, mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain, et nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies» explique l’Argentin.

Messi à Manchester City, réaliste ?

Pour le Times, ces derniers éléments ne font qu’augmenter la possibilité d’un départ. Les pontes des Citizens sont d’anciens barcelonais et ils suivent de près la situation. La Pulga a toujours intéressé les Skyblues. En 2008, ils auraient d’ailleurs fait une offre de 80 millions pour s’offrir les services de Messi. Les têtes pensantes du club s’estimeraient, depuis toujours, comme les mieux armés pour attirer l’attaquant argentin si celui-ci décidait subitement de quitter la cité catalane.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec Barcelone, le joueur disposerait d’une clause pour partir libre à la fin d’une saison, selon Josep Bartomeu. Pour certains médias espagnols cette clause ne s’active qu’en cas de départ dans une équipe d’Amérique du Sud. The Times n’avance pas de discussions ou de négociation avancées, mais estime que la situation actuelle incite les dirigeants de Manchester City de relancer la piste.

La certitude est quand dans le football actuel, rien n’est établi ou figé dans le temps.