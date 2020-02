L’astronaute américaine Christina Koch de retour sur Terre après 11 mois à bord de l’ISS

L’astronaute américaine Christina Koch est revenue sur Terre jeudi, après avoir passé près d’un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l’espace, a annoncé l’Agence spatiale russe (Roskosmos).

Christina Koch, qui a passé 328 jours dans l’espace, et ses collègues – Luca Parmitano de l’Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov – ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 09H12 GMT.

NASA astronaut Christina Koch is out of the Soyuz MS-13 spacecraft after completing a 328-day mission, the longest ever spaceflight by a woman. https://t.co/eWC2gpraca pic.twitter.com/NxMT1FXELK