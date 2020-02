Festival | Citizen Lights, une invitation vers les étoiles

Pour la troisième année, la commune de Schaerbeek sera parsemée de lumières, le temps d’un week-end.

Ce week-end, la commune de Schaerbeek s’illuminera pour la troisième édition du festival Citizen Lights. Les 7 et 8 février, les rues des quartiers Louis Bertrand et Colignon accueilleront des parcours d’œuvres lumineuses, des ateliers, food-trucks et bars. Onze artistes belges ont concocté un programme d’animations collectives. Cracheur de feu, danse, spectacles vivants, œuvres plastiques interactives inviteront le public à un cheminement émotionnel vers les inaccessibles étoiles. Le vendredi, à 19 h 30 et 20 h 30, on pourra même y croiser des majorettes bruxelloises au look éclatant.

Cette année, la parade sillonnera les rues schaerbeekoises les deux jours du festival. Le rendez-vous est donné au pied du célèbre Brusilia à 20 h 45 pour se diriger jusqu’à la place Colignon où aura lieu à 21 h 30, le grand final de couleur et de lumière.

Citizen Lights c’est aussi une initiative citoyenne. Le premier tableau de cette grande parade a ainsi été réalisé par les élèves de 5e primaire de l’école communale n° 10 et les bénévoles de l’Escale ASBL. Ils dévoileront ce week-end les épouvantails en papier mâché qu’ils ont réalisés sous la supervision du plasticien Jérôme Desert et de la couturière Amandine Brun.

Les 150 lampions artisanaux qui feront briller le chemin ont eux été réalisés par des Schaerbeekois dont les citoyens bénéficiaires du service participation sociale du CPAS de la commune bruxelloise. Le jeu consistera à devenir quelle émotion se cache derrière leurs couleurs.

Enfin, des échassiers seront là pour répondre aux questions des passants et pour les guider dans ce parcours lumineux collectif.

Le vendredi 7 février et le samedi 8 février, de 18 h à 22 h dans les quartiers Louis Bertrand et Colignon.