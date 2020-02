L’émouvant hommage de Michael Douglas à son père: «Tellement fier d’être ton fils»

Michael Douglas à propos de son papa: «Un père, un merveilleux beau-père, un grand-père aimant et un merveilleux mari». Facebook Michael Douglas

L’acteur Kirk Douglas, monstre sacré d’Hollywood, est décédé mercredi à l’âge de 103 ans. Son fils Michael lui rend hommage.

Sa fossette au menton et son sourire en coin étaient aussi légendaires que ses films: l’acteur Kirk Douglas, fils d’immigrés juifs désargentés devenu une icône de l’âge d’or d’Hollywood, est mort à l’âge de 103 ans, a annoncé son fils Michael Douglas.

Ce dernier n’a pas manqué l’occasion de lui rendre un émouvant hommage sur son compte Facebook.

«C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma, un humaniste dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait a établi une norme à laquelle nous aspirons tous».

«Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. Pour Catherine, il était un merveilleux beau-père. Il était un grand-père aimant pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était également un merveilleux mari pour sa femme Anne», écrit Michael Douglas sur sa page Facebook.

Un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde

«Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d’un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde», poursuit l’acteur.

«Je terminerai avec les mots que je lui ai dits lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais: Papa, je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.»

Kirk Douglas laisse derrière lui une dynastie du cinéma. Deux fils comédiens, dont Michael, né d’un premier mariage et désormais au moins aussi célèbre que son père, deux autres fils producteurs, une belle-fille actrice, Catherine Zeta-Jones, et un petit-fils, Cameron, également comédien.