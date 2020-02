Waremme a fait ce qu’il a pu

Les Waremmiens n’ont pas créé l’exploit ce mercredi à Roulers. Ils se sont inclinés 3-0 en affichant avec les honneurs. Roulers - Waremme : 3 - 0

Si trois matchs se jouent encore ce week-end dans la phase classique, pour Waremme, c’est déjà terminé depuis ce mercredi soir. Les hommes de Sacha Koulberg se rendaient en effet à Roulers pour une dernière rencontre face aux deuxièmes. Si le premier set a été expédié 25-14, les Wawas ont pu tous mettre la main à la pâte. «On a commencé la rencontre avec l’équipe qui a terminé le match de dimanche, avec Lucas Lallemand au jeu à la place de Patryk Czyrnianski et, cette fois, Fabio Cocchini à la place de Martin Perin, malade et pas en super forme ce mercredi. Les premiers échanges ont été un peu difficiles avec beaucoup de pression de la part de Roulers mais on s’est battu sur chaque ballon et on a pu trouver nos marques», précise l’assistant coach, Frédéric Servotte. Les scores sont d’ailleurs un peu plus serrés sur les deuxième et troisième sets qui se sont achevés sur les scores de 25-19 et 25-18.

C’est donc avec une victoire, face à Louvain et treize défaites que les Wawas terminent la phase classique à la dernière position. Il faut attendre les dernières rencontres de ce samedi, mais si la logique est respectée, ils affronteront les premiers, Alost, le dimanche 23 février à 14h00 au Pôle Ballon.

Sets: 25-14, 25-19, 25-18

ROULERS : Walsh, Tuerlinckx, Van Schie, Verhanneman, Jansen Vandoorn, Fasteland, Deroey, Fragkos, Depovere, Norman, Desmet, Coolman.

WAREMME : Czyrnianski, Cocchini, Zuidberg, Perin, Malisse, Laenen, Fafchamps, Dussart, Lallemand, Van Der Velden, Abinet.