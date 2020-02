TC Charleroi - Cinq ans de prison avec un sursis simple de cinq ans pour plusieurs incendies

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi A.D. à cinq ans de prison avec un sursis simple de cinq ans. La prévenue était poursuivie pour avoir bouté à quatre reprises le feu dans les communs de son immeuble à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Le ministère public avait requis une peine de 40 mois de prison avec un sursis probatoire.

Entre avril 2015 et mars 2016, A.D. a admis avoir mis le feu à quatre reprises dans les communs de son immeuble. La prévenue avait incendié la boîte aux lettres de son voisin, pour lui montrer "qu'elle était plus forte que lui et n'avait pas peur", mais également sa propre boîte, "pour se punir." À deux reprises, la rampe d'escalier menant à la cave avait été incendiée. Les faits avaient même été constatés par une caméra de surveillance, installée sur les lieux sur demande du juge d'instruction.

Le ministère public jugeait les faits graves et avait requis une peine de 40 mois de prison contre la prévenue, avec un sursis probatoire. Me Philippe Balleux, à la défense, avait, lui, plaidé un sursis simple, suggérant au tribunal de faire usage d'une application modérée de la loi pénale pour sa cliente, en mettant en avant une situation assez délicate.