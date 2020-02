«Interpellant que GSK, bénéficiant d’importants soutiens publics et réalisant des profits élevés, décide d’une mesure aussi radicale»

Pour prévenir de futurs licenciements collectifs, il importe que les législations régionales et fédérales soient adaptées, selon Ecolo. BELGA

«Cela interroge à nouveau la conditionnalité des aides publiques»: chez Écolo, on se dit particulièrement interpellé par l’annonce pour le moins radicale de GSK, «bénéficiant d’importants soutiens publics et réalisant des profits élevés».

Face à la restructuration annoncée par GSK, qui pourrait coûter près d’un millier d’emplois en Wallonie, Écolo appelle «à la mobilisation de toutes les forces politiques pour préserver un maximum d’emplois, pour garantir les droits des travailleuses et travailleurs concernés mais aussi pour confirmer l’ancrage wallon de l’entreprise».

«Il est particulièrement interpellant qu’une entreprise de pointe comme GSK, bénéficiant d’importants soutiens publics et réalisant des profits élevés, décide d’une mesure aussi radicale, même si elle est présentée comme une réorganisation interne et comme le résultat d’une volonté d’investissement dans la Recherche & Développement», a commenté le député wallon Manu Disabato.

«Cela interroge à nouveau la conditionnalité des aides publiques au bénéfice de l’emploi apportées à ce type d’entreprise et la solidité de ses engagements sociétaux. En tant qu’écologistes, nous attendons que les autorités veillent au respect de ces principes», a-t-il ajouté.

Écolo rappelle par ailleurs que la déclaration de politique régionale wallonne prévoit la création d’une cellule d’anticipation, de veille et d’intelligence économique, afin de ne plus subir ce genre de décision. Les écologistes interpelleront le ministre régional de l’Economie pour faire avancer rapidement cette idée, ont-ils averti.

«Si les intentions de GSK sont confirmées, il convient tout d’abord de tenter de sauvegarder un maximum d’emplois et ensuite, de s’assurer du respect de l’obligation d’information des travailleurs, non seulement de l’entreprise, mais également de ses sous-traitants», a poursuivi Marie-Colline Leroy, députée fédérale Écolo et présidente de la commission des Affaires sociales de la Chambre.

«Pour prévenir de futurs licenciements collectifs, il importe que les législations régionales et fédérales soient adaptées, via une meilleure information des travailleurs et des engagements renforcés dans le chef des entreprises», ont conclu les écologistes.