Saint-Jean devient le coach ad interim de Mouscron

Huit ans plus tard, Saint-Jean coachera à nouveau l’équipe première de l’Excel. BELGA

Le directeur du Futurosport prend le relais de Rudi Vata.

L’absence prolongée de Bernd Hollerbach, malade depuis le 26 décembre dernier, a poussé la direction mouscronnoise à agir. Cette dernière a décidé de confier les rênes de l’équipe, jusqu’au terme de la phase classique, à Philippe Saint-Jean (65 ans), en attendant le retour du tacticien allemand.

Saint-Jean est tout sauf un inconnu au Canonnier puisqu’il a travaillé comme directeur du centre de formation entre 2007 et 2012, comme entraîneur principal de l’Excel entre 2004 et 2005, puis entre 2010 et 2012. Depuis mai 2018, il occupait à nouveau le rôle de directeur du Futurosport.

Rudi Vata, qui assurait l’intérim ces derniers temps, va ainsi pouvoir reprendre son rôle de consultant sportif. Quant à Hollerbach, on ne sait pas, pour l’heure, quand il effectuera son retour dans la cité des Hurlus. «Sa situation sera réévaluée au terme de la saison», précise le communiqué du club.

Ce week-end, les frontaliers affrontent Ostende dans leurs installations et espèrent mettre fin à une série de quatre défaites consécutives.