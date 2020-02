Mons-Borinage: une collecte de vivres pour les Restos du Cœur

Les clubs Rotary de Mons-Borinage se mobilisent ce samedi.

Chaque année, les clubs Rotary de Mons, du Borinage et des Haut Pays organisent une récolte de vivres non périssables au profit des Restos et Épiceries du Cœur de la région, opérant à Mons, Dour et Quiévrain.

Cette récolte aura lieu le samedi 8 février de 10 à 18 h, dans les magasins suivants: l’Intermarché de Mons (Chemin de la Procession), le Colruyt de Mons (Chaussée de Binche), le Colruyt de Nimy (Rue des Viaducs), le Spar de Hyon (Ancienne gare de Hyon-Ciply), l’AD Delhaize de Mons (Rue de Nimy), l’AD Delhaize de Dour (Rue d’Élouges) et le Carrefour Market de Saint-Ghislain (Rue du Sas)

L’an dernier, l’Inter-Club avait récolté plus de cinq tonnes de vivre lors de la même opération.