Le secteur technologique peut créer plus de 20.000 emplois d’ici 2024, assure Agoria

Entre 2015 et 2019, la croissance réelle dans le secteur technologique s’est élevée à 11,5%, selon les chiffres dévoilés mercredi lors d’une conférence de presse par Marc Lambotte, CEO de la fédération technologique Agoria.

L’emploi et la productivité réelle ont également progressé, à hauteur respectivement de 5,1% et 6,4%. Pour Agoria, la priorité doit à présent être axée sur des politiques d’activation car «d’ici 2024, 22.000 emplois supplémentaires peuvent être créés», assure le secteur qui emploie 312.047 personnes en Belgique.

L’industrie technologique connaît une croissance pour la quatrième année consécutive. Celle-ci s’élève cette année à 1,7%, «un record absolu de 129,4 milliards d’euros».

Au total, 19.641 emplois supplémentaires ont aussi été créés dans l’industrie technologique entre début 2015 et début 2020, dont près d’un cinquième (19%) dans l’industrie manufacturière. Ces chiffres de croissance montrent «que la transformation digitale et la réduction des coûts salariaux ont des effets bénéfiques», estime Marc Lambotte. Mais il faut à présent «miser massivement sur l’activation».

D’ici 2024, 22.000 créations d’emplois pourraient encore intervenir. «C’est promis», avance le CEO. Mais il y a des «si», ajoute-t-il.

En effet, les postes vacants non pourvus dans le secteur atteignent un nombre record et ce problème doit être considéré comme «une priorité absolue». «Créer des emplois est une chose, trouver la main-d’œuvre nécessaire en est une autre. […] Il faut donc intensifier l’activation. Toutes celles et ceux qui peuvent travailler doivent travailler.»

La fédération technologique adresse enfin trois messages aux politiques: «‘Laissez-nous continuer, nous sommes sur la bonne voie’; ‘de grâce, ne faites pas marche arrière’ et ‘ne nous mettez pas des bâtons dans les roues avec des propositions de loi qui iraient à l’encontre de ce que nous sommes en train de faire’». Agoria «tend la main» à tous les partis, qu’ils soient dans la majorité ou dans l’opposition, «qui veulent travailler à la prospérité du pays».