Accident coup sur coup sur la E42 à Héron puis à Braives: trois blessés

Deux accidents de la circulation se sont produits coup sur coup ce mercredi matin sur l’autoroute E42 à quelques kilomètres d’intervalles, à hauteur de Héron d’abord puis de Fumal (Braives). On dénombre en tout trois blessés.

Peu avant 9h ce mercredi matin, la police de la Route est intervenue une première fois sur la E42 à hauteur de Héron, dans le sens Liège-Mons pour un accident survenu sur un tronçon occupé par des travaux de maintenance. C’est là qu’une voiture a percuté un camion-tampon. Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés sur place pour le balisage. On déplore des dégâts matériels et deux blessés légers, l’automobiliste et le chauffeur du camion, tous les deux transportés à l’hôpital, au CHRH, pour des douleurs cervicales et dorsales. La bande de gauche a été longuement obstruée, créant plusieurs kilomètres de file. Le dépannage a été réalisé fin de matinée.

Juste après, vers 10h20, la police de la Route a été à nouveau appelée à intervenir, quelques kilomètres plus loin, dans le même sens de circulation (Liège-Mons) à hauteur de Fumal, pour un accident entre une voiture et une camionnette. Les pompiers de la zone Hemeco ont déployé sur place une autopompe, une citerne et une voiture de balisage tandis qu’une ambulance de Hannut a pris en charge le chauffeur de la camionnette, légèrement blessé. Les trois bandes ont été obstruées et la circulation ne s’effectuait plus que sur la bande d’arrêt d’urgence. À 11h30, le trafic était toujours légèrement perturbé.