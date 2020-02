La fille de l'ancien joueur de foot Edhem Šljivo blessée dans une explosion à Liège, ses trois animaux sauvés

Une explosion s'est déclarée dans la nuit de mardi à mercredi dans un appartement situé rue Saint-Léonard à Liège.

Il était environ 1h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir dans un appartement situé au deuxième étage d'une habitation de la rue Saint-Léonard, à Liège, où une explosion venait de se produire.

L’origine du sinistre serait due à l'avarie d'un chauffage d'appoint au gaz, selon la police locale. La seule occupante des lieux, la fille de l’ancien joueur de football Edhem Šljivo, a été blessée et transportée à l’hôpital.

Une fois le périmètre de l’explosion sécurisé et l’occupante des lieux sauvée et prise en charge par les services de secours, une des priorités est allée aux animaux de la dame.

Deux chiens et un chat ont pu être récupérés par les pompiers de l’Animal Rescue Team de Hesbaye (ARTH). Si un chien a pris la poudre d’escampette lors de l’explosion, il s’est réfugié au domicile du père de l’occupante des lieux, l’ancien joueur de football Edhem Šljivo (69 ans), 300 mètres plus loin. L’animal a alors été pris en charge et "souffrait de brûlures superficielles", d’après le vétérinaire Philippe Schutters.

Un autre chien et un chat ont, pour leur part, été sauvés par les pompiers de Liège. "Le chien a été plus fortement brulé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le chat avait reçu un impact de verre au niveau du coude et saignait énormément. On l'a soigné sur place, on a arrêté l'hémorragie avant de le transférer à mon cabinet vétérinaire."

Le tronçon de la rue compris entre les rues Dony et des Armuriers voit son passage réduit à hauteur de l'immeuble. Une déviation est mise en place pour que les gros véhicules puissent circuler dans le quartier, le temps que les experts évaluent la stabilité du bâtiment en matinée.

Sous la vareuse du FC Liège, Edhem Sljivo a disputé 193 matches et inscrit 43 buts.