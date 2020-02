Météo - Un temps sec et assez nuageux

(Belga) Ce mercredi matin, il y aura un risque de brouillard givrant et de plaques de givre ou de glace en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard, le temps sera calme, mais probablement assez nuageux avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront de 2 degrés sur les hauteurs ardennaises à 8 degrés en Flandre. Le vent soufflera peu.

Jeudi, après une nuit assez froide avec de faibles gelées sur la plupart des régions et un risque de brouillard givrant, le temps sera calme et sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures maximales varieront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible de direction variable. (Belga)