Jupiler Pro League: Malines paie chèrement sa défaite face à La Gantoise

Le KV Malines va longtemps garder des séquelles de la défaite 0-3 du week-end dernier face à La Gantoise. Les Sang et Or ont non seulement perdu leur gardien Yannick Thoelen jusqu’à la fin de la saison en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit mais seront également privés de leur attaquant Gustav Engvall pendant les 4 prochains mois.

Le Suédois de 23 ans souffre en effet d’une lésion au ligament collatéral médial du genou droit et doit se faire opérer, a fait savoir le club malinois mardi.

«Engvall s’était déjà procuré une déchirure au ligament collatéral en début de saison et était resté loin des terrains pendant trois mois. Le week-end dernier, il s’est à nouveau blessé dans un duel», a expliqué le KV Malines sur son site internet. «Après les premiers examens, il apparaît que l’état du ligament ne permet plus une revalidation, ce qui signifie qu’une intervention chirurgicale est nécessaire», a encore précisé le club.

Cette saison, Engvall a disputé 10 rencontres en faveur de Malines avec 2 buts et 3 assists à son actif.