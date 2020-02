Le débrief du jour: Un Belge infecté par le coronavirus | Alerte de crue | Davies quitte Anderlecht

© Photonews, Facebook et AFP

Premier cas positif de coronavirus en belgique, routes inondées et alertes de crue après les pluies de cette nuit, Davies quitte Anderlecht: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 4 février 2020.

1. Coronavirus: un Belge rapatrié de Chine infecté

Le coronavirus est arrivé en Belgique. «Mais on s’y attendait et tout est sous contrôle» rassure le Pr. Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano et président du comité scientifique sur le coronavirus.

2. Intempéries en Wallonie: routes sous eau et alertes de crue

Les pompiers n’ont pas chômé cette nuit à travers la Wallonie. Étant donné les fortes pluies, plusieurs routes ont été inondées. Une voiture s’est même retrouvée prisonnière des inondations entre Éprave et Lessive.

Par ailleurs, plusieurs cours d’eau de la province de Luxembourg se trouvaient ce mardi en alerte de crue. Certains cours d’eau des provinces de Hainaut, Namur et Liège étaient pour leur part en pré-alerte.

3. Accident entre deux bus à Anvers: un mort et de nombreux blessés

Une personne a perdu la vie, cinq ont été grièvement blessées et 44 légèrement dans l’accident impliquant deux bus qui s’est produit mardi dans le tunnel de Beveren sur la R2 au nord-ouest d’Anvers, rapporte la police fédérale.

4. Primaires aux USA: Bernie Sanders se déclare vainqueur en Iowa

Le sénateur Bernie Sanders, héraut de l’aile gauche, a affirmé être en tête devant le modéré Pete Buttigieg dans les «caucus» de l’Iowa pour désigner le candidat démocrate à la Maison Blanche, selon ses propres chiffres partiels publiés dans la nuit de lundi à mardi. Sans surprise, c’est Donald Trump qui s’est imposé chez les Republicains.

5. Simon Davies quitte les Mauves pour raisons personnelles

Arrivé il y a 8 mois au RSC Anderlecht, pour occuper les fonctions d’entraîneur en collaboration avec Vincent Kompany qu’il a côtoyé à Manchester City, le Gallois «Simon Davies quitte le RSCA pour des raisons personnelles.