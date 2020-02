Pourquoi le coronavirus est-il une maladie «made in China»?

Le cas belge de coronavirus suscite de l’inquiétude, et de nombreuses questions, comme son origine et le taux de mortalité… Nous les avons posées au Pr Emmanuel André, microbiologistes à la KULeuven.

Professeur André, la question que de nombreuses personnes se posent maintenant qu’on a un cas de coronavirus en Belgique, ne va-t-on pas forcément en voir apparaître d’autres? Des personnes qui auraient été infectées lors du vol en avion, par exemple?

Les personnes ont été rapatriées dans des conditions d’isolement par rapport aux autres passagers, parce que, lors des rapatriements organisés par le Japon et l’Allemagne, on a remarqué que certaines personnes restent positives. Donc, pendant le transport, on a pris un maximum de précautions, comme les placer à distance par rapport aux autres personnes, le port de masques…

À leur arrivée en Belgique, on a enclenché le protocole, permettant d’éviter les contacts et la transmission entre les différentes personnes mises en quarantaine, mais aussi avec le reste de la communauté… et le personnel médical était protégé également. On a donc pris toutes les précautions avant même de connaître l’existence d’un cas positif, en Belgique. Puis la personne infectée par le virus a été transférée à l’hôpital Saint-Pierre, pour l’isoler des autres personnes qui avaient été testées négatives. Toutes ces personnes revenues de Chines vont être suivies pour s’assurer que quand ils retourneront dans leur famille, le risque sera écarté.

Comment se passe la détection?

Les techniques scientifiques sont capables de détecter de façon très précoce, grâce au matériel génétique du virus. Cela permet de suivre au plus près l’évolution du patient: qu’une personne négative au premier jour reste bien négative, qu’une personne positive redevienne négative.

Combien de temps faut-il pour être débarrassé du virus?

C’est un nouveau virus, alors on a encore peu d’infos. On va vérifier de façon individuelle. Pour les personnes qui sont négatives, la quarantaine jusqu’au 16 février est maintenue, et ici aussi, on suit au cas par cas.

Quel est le pronostic pour la personne positive?

La personne n’est pas malade. La majorité des personnes infectées ne développent pas de pneumonie sévère. A priori, il y a de forte chance pour qu’elle n’ait pas de maladie importante. Et si des symptômes surviennent, elle est dans un environnement capable de la prendre en charge de manière optimale.

Mieux comprendre l’épidémie

Pourquoi la maladie a-t-elle démarré en Asie?

La Chine compte 1,4 milliard d’habitants, c’est un pays très vaste. Si on analyse avec recul l’origine de l’épidémie, elle est survenue sur un marché où il y avait des animaux sauvages vivants, situé au milieu d’une mégapole. Introduire des animaux sauvages dans un lieu très peuplé entraîne un risque de voir apparaître des maladies inconnues. Les mouvements de population ont contribué à propager l’infection rapidement.

On l’a vu chaque fois qu’il y a une déforestation en Amazonie, on expose les hommes aux espèces animales et virales nouvelles. De même, le virus Ebola au Congo s’est d’abord manifesté sous forme de petites épidémies, dans des villages au milieu de la brousse. Puis, les deux dernières épidémies ont eu une ampleur plus importante, parce qu’elles atteignaient des villes avec d’importants moyens de communication. La modernisation et la mobilité augmentent la gravité.

Est-ce que nous sommes tous égaux face à la maladie?

Le coronavirus infecte des personnes de tous les âges, mais la maladie est plus sévère chez les personnes plus âgées et chez les personnes plus fragiles, qui ont des maladies associées.

Quelle est la gravité du pronostic d’une infection par coronavirus par rapport à d’autres épidémies?

Quand on parle du virus Ebola au Congo, le taux de mortalité est de 60%. Le coronavirus a un taux de mortalité de 2%, et la grippe de 0,1%. Ce coronavirus est une maladie sévère, hautement contagieuse, mais il faut la mettre en perspective.

Le SRAS, en comparaison, avait un taux de mortalité de 10%. Mais si le coronavirus est moins mortel, c’est aussi lié au système de santé chinois, qui s’est fortement amélioré en 17 ans. Et cela même si on voit des images d’hôpitaux débordés à cause de l’épidémie… c’est normal. La prise en charge n’en reste pas meilleure. Et en Belgique, notre système de santé est encore meilleur, et on est bien préparés.