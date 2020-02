Official Secrets, Birds of Prey, #jesuislà, A Hidden Life: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 5 février

Terrence Malick, Gavin Hood, Éric Lartigaud et Maryam Touzani sont au menu de ce mercredi. -

Des mails compromettants, des nazis, un best-seller, des stories insta, du pain et même l’ex du Joker: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 5 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Official Secrets

Thriller/Biopic de Gavin Hood. Avec Keira Knightley, Ralph Fiennes, Matt Smith et Matthew Goode. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

L’histoire vraie de Katharine Gun, ex-employée des services secrets britanniques devenue lanceuse d’alerte, après avoir découvert en 2003 une info compromettante pour son gouvernement… mais cruciale pour ses concitoyens.

Ce qu’on en pense

Thriller politique brumeux porté haut la main par Keira Knigtley, Official Secrets est un thriller crucial sur l’état de notre démocratie… et ses limites.

La critique complète

A Hidden Life (Une vie cachée)

Drame de Terrence Malick. Avec August Diehl et Valerie Pachner. Durée: 2 h 54.

Ce que ça raconte

Alors que le régime nazi marche sur l’Autriche, un montagnard décide qu’il ne mangera pas de ce pain-là. Et c’est l’aller simple pour une prison berlinoise.

Ce qu’on en pense

Les images sont très jolies, c’est long, lent et ça parle de foi. C’est du Terrence Malick mais cette fois il nous raconte quelque chose. On arrête pas le progrès.

La critique complète

#jesuislà

Comédie d’Éric Lartigau. Avec Alain Chabat et Doona Bae. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Un Français un rien paumé s’envole pour la Corée pour retrouver la jeune femme avec laquelle il discute sur Instagram. Sur place, personne n’est là pour l’accueillir.

Ce qu’on en pense

Comme ce brave monsieur, #Jesuislà flotte entre deux eaux. Comédie? Romance? Réflexion sur les réseaux sociaux? Un peu tout ça à la fois, mais agréable.

La critique complète

L’interview d’Alain Chabat

Birds of Prey

Comédie d’aventure de Cathy Yan. Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Harley Quinn est en marche pour son émancipation! Sans la protection de son ex, le Joker, Harley est poursuivie par nombreuses personnes qui veulent se venger des méfaits qu’elle leur a causés…

Ce qu’on en pense

Avec un récit compliqué, inutilement boursouflé, trop de voix off, trop de flash-back, un humour mal dosé et un scénario carrément inexistant, Birds of Prey n’est pas atroce mais bien une petite catastrophe.

La critique complète

Adam

Drame de Maryam Touzani. Avec Lubna Azabal et Nisrin Erradi. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Rejetée par la société parce qu’elle est enceinte sans être mariée, une jeune Marocaine est recueillie par une veuve qui élève seule sa fille de neuf ans.

Ce qu’on en pense

Rencontre intime qui dénonce le traitement réservé aux femmes au Maroc. Doux mais fort.

La critique complète

L’interview de Maryam Touzani

Les traducteurs

Thriller de Régis Roinsard. Avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Neuf traducteurs sont enfermés dans un bunker pour éviter qu’ils ne dévoilent l’intrigue du bouquin qu’ils traduisent. Après quelques jours, les premières pages se retrouvent sur internet…

Ce qu’on en pense

Huis-clos à la Dix petits nègres ludique et plutôt bien fichu.

La critique complète