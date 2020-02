Jack Aitken devient pilote de réserve chez Williams

Le pilote anglais, qui a terminé cinquième du championnat du monde de F2 l’an dernier, a quitté l’écurie Renault où il était déjà pilote de réserve.

Jack Aitken sera le pilote de réserve du team de Formule 1 Williams cette saison. Le pilote anglo-coréen était pilote d’essais la saison dernière chez Renault.

