Coronavirus: le Belge infecté n’est pas dangereux pour les autres; Aide-ménagères: la lutte paie; Philippe Katerine à l’affiche d’Esperanzah!; Foot: une technologie de plus sur nos pelouses? Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi.

1 Coronavirus: le Belge infecté n’est pas dangereux pour les autres

Le coronavirus est arrivé en Belgique. «Mais on s’y attendait et tout est sous contrôle» rassure le Pr. Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano et président du comité scientifique sur le coronavirus.

Maggie De Block l’a confirmé officiellement ce matin lors d’une conférence de presse: le patient belge a été transféré dans la nuit de lundi à mardi à l’hôpital Saint-Pierre. Selon la ministre, il se porte très bien et se montre serein. Le patient est désormais pris en charge par une équipe médicale spécialisée.

Le Pr. Steven Van Gucht explique que cette contamination sur le sol belge ne change rien aux procédures pour la population belge.

+ «Le fait de détecter un cas dans le groupe de personnes mises en quarantaine était prévu »

2 Homéopathie, acupuncture, pleine conscience: la prise en charge du cancer devient intégrative

L’homéopathie, l’acupuncture, la pleine conscience, la réflexologie… peuvent atténuer les effets secondaires invalidants (réactions cutanées, douleurs articulaires, nausées, troubles du sommeil…) liés à une chimiothérapie ou une radiothérapie.

Il n’est pas question ici de remplacer le traitement conventionnel mais d’y intégrer des soins de support, validés scientifiquement pour améliorer la qualité de vie des patients.

Aux États-Unis, la très réputée American Society of Clinical Oncology (ASCO) a validé en 2018 les guidelines de la société d’oncologie intégrative pour le cancer.

«C’est une étape très importante, cela signifie que l’oncologie intégrative, telle qu’elle a été validée par l’ASCO, est entrée dans la médecine conventionnelle», se réjouit le Dr Ingrid Theunissen, gynécologue formée à la nutrition, l’homéopathie et aux soins de support. «Mais il faudra encore un peu de temps pour que cela arrive jusqu’ici.»

+ « Au départ, le cancer avait tellement peu de chances de guérison que les effets secondaires étaient considérés comme des dommages collatéraux »

3 Aide-ménagères: la lutte paie

Les négociations ardues pour la revalorisation du salaire des aide-ménagères débouchent sur un projet d’accord.

«C’est la mobilisation qui a fini par payer. La dernière fois, elles étaient encore 500 devant chez Daoust. Il est clair que des dames isolées qui se mobilisent autant, ce n’est pas commun», analyse Sebastien Dupanloup, secrétaire fédéral de la FGTB.

+ Ce qu’elles obtiennent

4 Janvier est resté un «mois sec»

En dépit de ces dernières journées pluvieuses, et de l’impression d’humidité, janvier n’a pas été particulièrement arrosé.

À Uccle, principale station d’observation du pays, le premier mois de l’année a même été déficitaire en pluies, souligne Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, avec 51,3 litres au m2, alors que la moyenne est à 76,1.

Si la pluviométrie est (malgré tout) dans la «normale», l’apport d’eau reste insuffisant pour garantir une sortie de la sécheresse.

+ Une quasi-totalité du pays «extrêmement sec»

5 Des pompiers belges en renfort sur un incendie en France

Des pompiers de Florenville et d’Étalle sont intervenus lors d’un incendie à Carignan (France).

Une aide transfrontalière qui en appelle d’autres.

Si ce n’est pas la première fois que des pompiers passent la frontière pour aider des collègues, le fait n’est quand même ni fréquent ni anodin.

+ « En un mois, à deux reprises, des pompiers belges sont intervenus en France »

6 L’école maintenue si 15 élèves au moins

Le pouvoir communal en place à Chiny parviendra-t-il à transférer ses cinq implantations scolaires à la Fédération Wallonie-Bruxelles dès le 1er septembre 2020, comme il en a l’intention?

On sait que le manque d’élèves (à l’école communale de Chiny), des tensions entre le collège communal et des membres du corps enseignant et l’émergence d’un projet immobilier alternatif (appartements) ont finalement incité le bourgmestre Sébastian Pirlot puis le conseil communal à lui emboîter le pas pour une cession vers la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un transfert sans précédent en province de Luxembourg et qui a surpris pas mal de monde.

+ Cette fois, la réponse est claire: il s’agit bien de 15 enfants!

+ Le bourgmestre ne mâche pas ses mots

7 Philippe Katerine à l’affiche d’Esperanzah!

L’affiche est dévoilée au compte-gouttes depuis quelques jours.

Après Catherine Ringer chantant les Rita Mitsouko, le festival annonce la venue d’un trublion de la pop française: Philippe Katerine. Le chanteur de Luxor J’adore qui n’a peur de rien viendra avec son dernier album Confessions sous le bras. Il montera sur la scène d’Esperanzah! le 31 juillet prochain.

+ 6 nouveaux noms viennent d’être dévoilés pour la 19e édition du festival Esperanzah!

8 Football: une technologie de plus sur nos pelouses?

Franchement, on n’a pas la réponse. On a regardé et re-regardé les ralentis, on n’oserait pas vous promettre que le ballon piqué de Hans Vanaken a entièrement franchi la ligne de but, dimanche face à l’Antwerp (1-0). Fâcheux, n’est-ce pas, à l’heure où la technologie est censée dissiper les doutes et gommer les injustices?

Testée par la FIFA dès 2012 puis instaurée dans la plupart des grandes compétitions depuis 2014, la goal-line technology (technologie sur la ligne de but, en français) n’existe pas encore chez nous. Son utilisation est pourtant vivement souhaitée par la majorité des joueurs, qui y voient un complément idéal à l’assistance vidéo (le VAR) déjà d’application en Pro League. Et elle est, nous dit-on, simple.

+ Sans faille, vraiment?

9 Les rues en voie de féminisation

Chaque voirie qui se crée ou subit des modifications est sujette à débat. Sur les aspects techniques et logistiques, bien entendu, mais pas seulement. Dans la procédure, il faut aussi prendre en compte les aspects liés à la toponymie. Le temps où Namur mettait à l’honneur ses illustres politiciens ou ses bourgmestres décédés est révolu. Depuis quatre ans, la Ville cherche à rétablir la parité et faire en sorte que les femmes passent à la postérité en ayant, à leur tour, leur nom sur les petites plaquettes bleues.

+ En 2016, seules 2% des 1 750 rues namuroises mettaient à l’honneur une personnalité féminine

10 Ronchinne: le domaine tutoie la nature

Dominant majestueusement le parc et son étang en contrebas, le château de Ronchinne arbore fièrement son histoire, lui qui fut la résidence de campagne de la princesse Clémentine de Belgique, fille du roi Léopold II, et de son époux, le prince Victor Napoléon Bonaparte.

Acquis en 1957 par le fonds spécial d’assistance aux postiers, il devient un centre de villégiature pour le personnel postal, avant d’être racheté en 2006 par le groupe Limited Editions Hotels. «Trois ans de travaux ont été nécessaires avant l’ouverture de l’hôtel en 2009», explique Laurent Marée, le directeur.

À l’époque, il y avait un restaurant étoilé. «Il ne désemplissait pas d’une clientèle extérieure, au détriment de l’hôtel. Il nous fallait prendre une décision: développer l’hôtel vers davantage de luxe ou changer le concept. Et nous avons opté pour la seconde option, en imaginant les lieux comme une belle maison de grand-père.» Voyez par-là un lieu chaleureux, accueillant, où il fait bon se rassembler en famille ou entre collègues.

La suite? «C’est la nature qui nous a dicté la manière de faire», ajoute le directeur.

+ L’insolite pour surprendre