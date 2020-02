Rui Costa remporte la 1e étape du Tour d’Arabie saoudite

Le coureur portugais de chez UAE Team Emirates n’avait plus gagné d’étape depuis près de 3 ans.

Rui Costa (UAE Team Emirates) a remporté la première étape du Tour d’Arabie Saoudite cycliste (2.1), mardi. Il a s’est montré le plus rapide au sprint au sommet de la bosse qui ponctuait les 173 km parcourus entre Riyad et Jaww. Le Portugais, champion du monde 2013, est revenu in extremis, à 200m de l’arrivée, sur les derniers échappés. Il a devancé sur la ligne l’Australien Heinrich Haussler (Bahrain-McLaren), qui faisait partie de la dernière échappée à quatre. Le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) s’est classé 3e.

Rui Costa, 33 ans, est le premier leader du classement général. Compte tenu des bonifications en cours d’étape et à l’arrivée, Haussler est 2e à 1 seconde. Bouhanni est 3e à 6 secondes.

Près de 3 ans de disette

Voilà près de trois ans que le Portugais n’avait plus décroché de victoires dont le total a été porté à 26 mardi.

La 2e étape reliera mercredi Sadus Castle à Riyad au long d’un parcours de 182 kilomètres. Le vainqueur final sera connu, samedi à Al Masnak, à l’issue de la 5e étape.

Le Tour d’Arabie Saoudite remplace cette saison le Tour du Qatar dans le calendrier. Trois éditions avaient été disputées dans le royaume saoudien entre 1999 et 2002 avant de disparaître.