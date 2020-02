Après la RTBF, Proximus se met d’accord avec RTL pour sa plateforme TV Pickx

Des négociations entre différentes parties ont eu lieu et ont donc abouti à un accord de «coopération renouvelée» pour la RTBF, VRT et RTL. Seul DPG Media n’a pas encore conclu un tel accord.

Après le renouvellement et le renforcement des contrats avec la VRT et la RTBF annoncés récemment, Proximus en a désormais fait de même avec RTL Belgium pour la distribution des chaînes et des services du groupe dans son offre de télévision digitale Pickx, indique mardi l’opérateur. À l’image d’Auvio pour le service public, RTLplay y sera directement disponible sur le futur décodeur, qui sortira dans la première moitié de 2020.

L’accord prévoit le renouvellement de la diffusion des chaines de télévision et radios du groupe RTL (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL et Radio Contact), celui des services de replay et un accès à la plateforme RTLplay à partir de Pickx sur le futur décodeur V7, qui sortira dans la première moitié de 2020.

En juin dernier, les quatre grands diffuseurs (VRT, RTBF, RTL et DPG Media, maison-mère de VTM) avaient en effet manifesté leur mécontentement par rapport à la nouvelle offre de télévision digitale de Proximus. Ils n’avaient alors pas apprécié que l’opérateur la modernise en profondeur sans qu’ils y aient donné leur consentement préalable. Pickx prévoit en effet un découpage des contenus, segmentant de la sorte une offre linéaire (et l’intégrité des contenus des diffuseurs) en une offre non linéaire, à la demande, se plaignaient-ils à l’époque.