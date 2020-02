Coronavirus: pas de mesure particulière à l’aéroport de Charleroi

Alors qu’un cas de Coronavurus a été détecté en Belgique, les regards se tournent vers nos aéroports. Quel est le risque de propagation au sein des aéroports wallons?

La députée MR Christine Mauel a interrogé lundi Jean-Luc Crucke, ministre wallon des Aéroports, sur le risque de propagation de ce virus au sein des aéroports wallons.

«Pour le BSCA, le risque de propagation du coronavirus est pratiquement nul vu qu’il n’y a pas de liaison directe avec la Chine mais des rappels ont toutefois été faits afin de réduire tout risque inutile» commente la députée wallonne.

Les mesures habituelles d’hygiène

En commission du Parlement, Jean-Luc Crucke a confirmé qu’aucune mesure particulière est à prendre au niveau de l’aéroport de Charleroi malgré l’activation de son comité permanent de surveillance prévu dans son plan épidémiosanitaire afin de veiller à l’évolution du danger éventuel provoqué par le coronavirus.

Toutefois, le personnel de BSCA a reçu un rappel sur les mesures habituelles d’hygiène: se laver les mains avec de l’eau et du savon; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées; se couvrir intégralement la bouche et le nez lorsqu’on tousse; et, jeter les mouchoirs à la poubelle.

Et à Liège?

La position de Liège vis-à-vis de la Chine est différente. Liège est la plaque tournante entre la Belgique et la Chine avec une connexion directe avec plus d’une dizaine de villes chinoises. Un risque de transmission du virus est possible via l’importation d’animaux vivants» rappelle Christine Mauel.

Des mesures ont été déjà entreprises par l’aéroport liégeois a précisé le ministre.

«Le site de Bierset a, dès l’annonce du virus, déclenché la phase de vigilance de ce plan impliquant une information sur les sites de toute personne qui pourrait être en contact avec le virus ou un porteur potentiel sur la manière de reconnaître les signes de la maladie, les actions à mettre en œuvre et les mesures existantes sur l’aéroport Un point de contact unique à l’aéroport a également été établi au niveau du service pompiers.».

Trois vols seront programmés la semaine prochaine pour acheminer des produits médicaux vers la Chine. Liège Airport étant actif dans l’importation et l’exportation d’animaux vivants, Christine Mauel préconise de garder la plus grande vigilance possible.

