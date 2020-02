Le cyclisme de retour au cœur de Mons en juillet 2020

Le Grand Prix Cerami s’élancera de la Grand-Place de Mons le 16 juillet 2020.

Gros changement annoncé au Grand Prix Cerami (1.1): la course cycliste professionnelle boraine change sa ville de départ pour sa 54e édition. Le 16 juillet 2020, ce ne sera plus de Saint-Ghislain que s’élancera la course cycliste, mais de Mons, annonce le journal La Province.

Ces dernières années, la Cité du Doudou avait perdu l’habitude d’accueillir des départs ou arrivées de courses cyclistes. Il faut remonter à 2015 pour retrouver le départ de coureurs professionnels; c’était dans le cadre du Circuit Franco-Belge.

En termes de parcours, hormis la modification de la ville de départ, il devrait rester le même dans les grandes lignes, selon le manager de la course. La course descendra au sud vers les Lacs de l’Eau d’Heure avant de revenir vers le Borinage, avec une arrivée maintenue à Frameries. En 2019, c’est le Français Bryan Coquard qui s’était imposé au terme d’une course éprouvante à cause de la canicule.