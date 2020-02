La presse espagnole annonce le retour d’Eden Hazard pour le match de Coupe

Selon le média espagnol «As», Eden Hazard sera de retour dans le groupe pour le match de Coupe de jeudi soir contre la Real Sociedad. Lui qui n’a plus joué en championnat depuis le 23 novembre face ... à la Real Sociedad.

La saison du prodige belge va-t-elle enfin commencer? C’est ce que tous les supporters du Real se demandent vu le peu de matches disputés cette année pour les Merengues.

13 matches en Liga et Ligue des Champions (1 but, 4 assists) et c’est à peu près tout. Une saison d’adaptation rendue plus difficile à cause des blessures. Mais la fin du calvaire semble proche. En effet, «As» annonce que le belge sera convoqué avec le groupe du Real pour le quart de finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad.

Une première depuis son dernier match sous la tunique du Real. C’était le 26 novembre face au PSG et personne ne l’a oublié. C’est durant ce match qu’il avait reçu un coup sur la cheville par Thomas Meunier, son coéquipier chez les Diables. Sa blessure s’était alors révélée plus grave que prévu avec après des examens complémentaires.

Dix semaines et deux jours d’absence au cours desquels 14 matches ont été manqués. Une période où la star a été privée de son premier Classico, du derby madrilène devant son public et de la Supercoupe d’Espagne conquise à Djeddah, son premier titre madrilène.

Hazard revient pile au bon moment, pour la dernière ligne droite en championnat ainsi que pour les échéances européennes.