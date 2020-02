VIDÉOS | NBA: les Clippers, Dallas, Boston et Miami en mode patron

Retour en quelques lignes et en images sur les meilleurs moments de la nuit du 4 février.

Les prétendants des solides leaders de la NBA que sont les Los Angeles Lakers et Milwaukee ont assuré leurs rôles, lundi. À l’Ouest, les Los Angeles Clippers et Dallas ont battu respectivement San Antonio et Indiana. À l’Est, Miami a donné la leçon à Philadelphie et Boston a gagné à Atlanta.

La remontée des Clippers

Face à San Antonio qui veut absolument poursuivre sa série (record) de présence consécutive en playoffs, les Clippers ont dû s’employer. Menés de 15 points dans le deuxième quart-temps, les Clippers ont réussi à s’imposer 108-105. Ce 35e succès de la saison, grâce en bonne partie à l’ancien Spur Kawhi Leonard (22 pts, 7 ast, 6 reb) mais surtout aux 8 points (sur 19) de Paul George dans le 4e quart, permet aux Clippers de conforter leur 2e place de la Conférence avec le meilleur bilan de l’histoire de la franchise après 50 matches (35v-15d). Le Spurs (22v-27d) ne sont que 10es à l’Ouest et vont devoir s’employer s’ils veulent s’aligner une 23e participation de suite en playoffs.

Paul George scores 8 of his 19 PTS in the 4th Q, including a clutch jumper with 13.7 seconds remaining to lift the @LAClippers at Staples Center.



Kawhi Leonard: 22 PTS, 7 AST, 2 BLK

LaMarcus Aldridge: 27 PTS, 9 REB, 2 BLK pic.twitter.com/qeLePP2P9b — NBA (@NBA) February 4, 2020

Dallas s’impose malgré l’absence de Doncic

Malgré l’absence de leur All-Star, Luka Doncic, les Dallas Mavericks sont venus s’imposer chez les solides Indiana Pacers 103-112. Le duel des intérieurs baltais a tourné à l’avantage du Letton des Texans Kristaps Porzingis qui a signé son meilleur match de la saison fort de 38 points et 12 rebonds. Face à lui, le Lituanien des Pacers Domantas Sabonis a tout tenté (26 pts, 12 reb, 9 ast), en vain. Dallas (31v-19d) est 6e à l’Ouest mais peut encore briguer la 2e place. Indiana conserve sa 5e place à l’Est.

💪 Season-high for KP! 💪@kporzee pours in 38 PTS (6 3PM) and adds 12 REB to lead the @dallasmavs to victory. pic.twitter.com/h7Tv8kdSk4 — NBA (@NBA) February 4, 2020

Miami, la révélation

Dans cette Conférence, Miami confirme son rôle inattendu de révélation. Emmené pas sa nouvelle star, Jimmy Butler (38 pts, 7 reb, 3 stl, 2 ast) n’a pas eu besoin de s’employer plus que 28 minutes, le Heat a dominé Philadelphie 137-106. Miami (34v-15d) est 4e à l’Est. Les Sixers, qui ont concédé 81 points après la pause et leur 3e défaite de rang, ne sont plus sixièmes (31v-20d).

Halftime on @NBATV:@MiamiHEAT 56@sixers 52



Jimmy Butler: 23 PTS

Bam Adebayo: 9 PTS, 4 AST, 2 STL

Joel Embiid: 14 PTS, 9 REB pic.twitter.com/eoHR4HtF1t — NBA (@NBA) February 4, 2020

4 de suite pour Boston

Autre prétendant aux lauriers à l’Est, Boston a aligné son 4e succès consécutif, 115-123 à Atlanta. Le trio Jayson Tatum (28 pts, 7 reb), Gordon Hayward (24 pts, 7 reb, 6 ast) et Jaylen Brown (21 pts, 5 reb) a été décisif. Les Celtics (34v-15d) sont troisièmes derrière Milwaukee (42v-7d) et Toronto (36v-14d).