Jakob Fuglsang dément des contacts avec le sulfureux docteur Ferrari

Le cycliste danois Jakob Fuglsang a nié fermement lundi soir avoir fait appel aux services du médecin italien, suspendu pour dopage, Michele Ferrari.

Des médias danois et norvégiens ont rapporté dimanche que le dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège est cité dans un rapport secret.

Selon ces sources, un rapport secret de 24 pages de la Fondation antidopage de la fédération internationale (CADF) révèle que le Danois a des liens avec Michele Ferrari. Le sulfureux médecin a été suspendu à vie en 2012 pour son rôle dans le programme de dopage de Lance Armstrong. Un coureur peut être suspendu deux ans pour avoir collaboré avec lui.

Lundi soir, Fuglsang a nié avec force ces liens. «Je conteste avoir rencontré le Dr Ferrari», a écrit le Danois sur Instagram. «Je ne suis pas au courant du moindre rapport et je peux confirmer qu’aucune procédure n’a été ouverte par les autorités antidopage compétentes à mon encontre. Par conséquent, je n’ai rien à déclarer. Je suis extrêmement inquiet que de telles rumeurs puissent se répandre dans la presse.»

Plus tôt dans la journée, son équipe, Astana, a démenti toute collaboration avec Ferrari et a indiqué être prête à coopérer avec l’UCI et la CADF en cas d’enquête. Ferrari a lui qualifié les informations de «canular».