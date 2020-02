TC Charleroi - Des peines d'un à sept ans de prison requises pour un trafic de stupéfiants

Le ministère public a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines allant d'un à sept ans de prison à l'encontre de 24 prévenus. Ces derniers sont poursuivis pour un trafic de cocaïne et de cannabis entre 2015 et 2019. L'actif illégal du trafic s'élève à environ deux millions d'euros.

Entre 2015 et 2019, les prévenus sont suspectés d'avoir participé à un important trafic de cannabis et cocaïne. Parmi les 24 suspects, se trouvent deux dirigeants présumés, J.D. et V.O. Le duo conteste le rôle de dirigeant et la période infractionnelle mais admet avoir vendu des produits stupéfiants. Selon plusieurs prévenus, les deux hommes fournissaient la marchandise et donnaient des ordres. Parmi les suspects, on retrouve des mules mais également des jardiniers, chargés d'entretenir des cultures de cannabis.

Le ministère public a requis des peines allant d'un an à sept ans de prison à l'encontre des vingt-quatre prévenus. La peine la plus lourde a été requise contre J.D. et V.O. L'actif illégal du trafic s'élève à environ deux millions d'euros. "C'est un trafic assez important vu le nombre de prévenus mais aussi vu le bénéfice élevé", affirme le substitut Verbrigghe. Le ministère public ne s'oppose pas à des mesures de faveur pour certains suspects, sans antécédent judiciaire.

Les plaidoiries de la défense auront lieu le 10 février.