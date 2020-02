Assises Hainaut - Pour les jurés, Béatrice Latinne n'a pas eu l'intention de tuer Jean Gillard

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a répondu "non" à la question relative à l'homicide dans le procès de Béatrice Latinne. Cette dame âgée de 43 ans est coupable de coups et blessures ayant provoqué la mort sans intention de la donner avec la circonstance aggravante qu'elle cohabitait avec Jean Gillard, mort d'un coup de couteau le 27 juillet 2018 à Courcelles.

Pour le jury, l'instruction d'audience n'a pas permis de mettre en évidence l'intention d'homicide dans le chef de l'accusée. Cette dernière contestait d'ailleurs avoir eu l'intention de tuer celui qui partageait sa vie de misère depuis septembre 2017. Le doute a profité à l'accusée.

Le couple vivait dans un studio insalubre de douze mètres carrés, avec un chien qui déféquait un peu partout. Ils buvaient tous les deux et ne travaillaient pas. Jean sortait parfois seul au café, ce qui irritait Béatrice qui avait besoin de s'attacher à l'autre et qui ne supportait pas l'idée d'être abandonnée. Les disputes étaient devenues fréquentes.

Le 27 juillet 2018, Jean avait bu, il avait plus de quatre grammes d'alcool par litre de sang. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, il a annoncé à Béatrice qu'il la quittait et qu'il partait vivre dans un appartement. Une dispute a éclaté. Béatrice s'est saisi d'un couteau et l'a frappé au ventre. Jean s'est effondré. Elle a nettoyé le couteau et s'est mise à pleurer. Deux hommes sont arrivés dans le studio, il était trop tard. Jean était mort, la lame avait rompu une artère abdominale et traversé le foie.

Pour son avocate, Me Isabelle Vander Eyden, Béatrice a commis un acte de désespoir. Elle s'est sentie abandonnée. Elle a pris le premier ustensile sur l'évier et a frappé sans viser. "Ses faibles capacités mentales ne lui ont pas permis de réfléchir aux conséquences de son geste", a déclaré l'avocate dans sa plaidoirie.

Béatrice Latinne a eu une existence malheureuse. Elle s'est toujours accrochée aux hommes qui ont partagé sa vie. Elle souffre d'un retard mental léger mais elle a été jugée responsable de ses actes.

Le débat sur la peine aura lieu mardi matin à la cour d'assises du Hainaut à Mons.