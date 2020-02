Brussels Airlines: les syndicats divisés sur le plan Reboot

«Jamais la CNE ne posera sa signature sur un plan qui désavantage à ce point-là les employés!» C’est en ces termes qu’a réagi lundi le syndicat chrétien à l’annonce d’un pré-accord entre la direction de Brussels Airlines et les deux autres syndicats concernant le plan de départs volontaires pour le personnel au sol au sein de la compagnie aérienne. Du côté libéral, la solution trouvée est «la meilleure dans les circonstances actuelles», confie-t-on.

Le plan de départs volontaires s’inscrit dans le plan d’avenir ‘Reboot’de l’entreprise, dont le but est d’atteindre une marge bénéficiaire de 8 % d’ici 2022, là où elle est presque nulle actuellement, notamment grâce à des économies de plus de 160 millions d’euros sur une base annuelle. Brussels Airlines doit évoluer d’ici là pour devenir une compagnie plus petite mais plus rentable.

Le pré-accord a été conclu entre la direction et les syndicats socialiste (BBTK/Setca) et libéral (ACVLB/CGSLB) et une signature formelle devrait suivre d’ici la fin de la semaine. L’ACV/CNE n’a pas souhaité s’inscrire dans ce plan de départs volontaires, privilégiant plutôt une procédure de licenciement collectif. Mi-janvier, le syndicat chrétien avait d’ailleurs envoyé une lettre à la direction pour lui faire part de son opposition à cette approche et n’avait ensuite plus été associé aux discussions.

«Ce plan de départs volontaires n’est qu’à l’avantage de Brussels Airlines», dénonce Didier Lebbe, secrétaire permanent. «Jamais la CNE ne posera sa signature sur un plan qui désavantage à ce point-là les employés! Dans tous les cas, les travailleurs sont perdants avec de tels départs volontaires.»

À ses yeux, le document négocié permet d’une part à la compagnie de gagner de l’argent, en ne payant notamment pas d’importantes indemnités de licenciement, et met d’autre part les salariés concernés dans une position d’insécurité. Le syndicaliste rappelle ainsi que les départs volontaires s’assimilent à des démissions et ne donnent donc pas droit au chômage, au contraire de licenciements.

La CGSLB favorable

Pour la CGSLB, on estime par contre que «le plan reflète la volonté du personnel». Filip Lemberects s’appuie sur le résultat de premières sessions d’information pour le personnel de la compagnie organisées par les syndicats la semaine dernière et lors desquelles «pas mal de gens se sont montrés intéressés par le système». Le volontariat reste très important, souligne-t-il.

Le syndicaliste libéral dit regretter que les discussions n’aient pas pu se poursuivre et se terminer avec les trois syndicats. À ses yeux, «la solution dans les circonstances actuelles est en tout cas la meilleure».

Le pré-accord ne concerne que le personnel administratif au sol, soit environ 800 personnes. Un exercice similaire devra être réalisé ultérieurement pour les pilotes, stewards, hôtesses et le personnel de maintenance, une fois que le réseau de destinations de Brussels Airlines pour les années à venir sera connu.