Le Setca-Secteur Enseignement Libre a déposé lundi un préavis de grève à l’institut du Sacré-Cœur à Mons. Pour le syndicat, le climat social ne cesse de se détériorer au sein de l’établissement.

Le climat social n’est pas au beau fixe à l’institut du Sacré-Cœur à Mons. Le Setca met notamment le doigt sur «des problèmes tant au niveau de la gestion de l’École que de son infrastructure».

Selon le syndicat, des professeurs et éducateurs se sont déjà mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail ainsi que les conditions de vie à l’école pour les élèves. On évoque, notamment, le manque de toilettes, un préau utilisé comme réfectoire ou encore comme salle d’étude.

Le syndicat évoque, par ailleurs, «des annonces par la direction de changements concernant la session des examens, l’organisation de la rentrée scolaire, des éphémérides», autant de changements décidés sans réelle concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives.

«Répression digne d’un temps révolu»

«Lorsque le Personnel a voulu réagir et exprimer des remarques suscitées par ces changements annoncés, Direction et pouvoir organisateur (PO) ont répondu par une répression digne d’un temps révolu», indique-t-il. Des professeurs auraient ainsi été convoqués «à des auditions disciplinaires».

Les élèves de réthos avaient, de leur côté, dénoncé en fin janvier un manque de dialogue avec la direction et une infrastructure vétuste en organisant une action de grève. «La réponse répressive et démesurée, en ayant recours à un huissier de justice et en auditionnant des élèves, a profondément indigné le SETCa-SEL ainsi qu’un grand nombre des membres du personnel».

Pour le SETCa-SEL, «le projet de l’école et le projet pédagogique ne peuvent se construire sans la participation et l’adhésion du personnel».

Un pouvoir organisateur subjectif?

Des assemblées du personnel ont eu lieu vendredi à la demande des travailleurs. En l’absence d’un «signal positif de la part de la direction ainsi que d’un certain nombre d’éléments qui nous font craindre un manque d’objectivité du PO dans son rôle de contrôle», l’assemblée a donné mandat au SETCa-SEL de déposer un préavis de grève.

Une assemblée du personnel organisée par le PO serait annoncée pour jeudi.

«Les membres du personnel répondront présents et attendront du PO qu’il prenne ses responsabilités», a encore précisé le Setca-SEL. Si les revendications des travailleurs n’étaient pas entendues, des arrêts de travail auront lieu afin d’organiser les actions de grève.