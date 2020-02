Anvers a accueilli le premier navire avec du matériel militaire US pour Defender 2020

Le port d’Anvers a donné lundi le coup d’envoi aux préparatifs du plus grand exercice mené en Europe par les forces américaines en 25 ans et qui vise à tester l’acheminement de renforts militaires en Europe dans le contexte de l’OTAN.

L’exercice, baptisé Defender 2020 (DEF 20), rassemblera en avril et mai prochains 37 000 soldats originaires des États-Unis et des 18 pays alliés. 20 000 militaires seront déployés à partir des États-Unis et rejoindront 9 000 GI’s basés en Europe. Il nécessitera l’acheminement de quelque 20 000 pièces d’équipement depuis les États-Unis vers plusieurs ports européens, dont Anvers, selon le Pentagone.

Le premier navire à acheminer du matériel militaire, l’Eddystone London, battant pavillon britannique, a accosté en matinée à l’Antwerp Euroterminal de Beveren. Il transporte quelque 200 pièces d’équipements, dont 150 véhicules.

Participation à la planification opérationnelle

L’armée belge ne participera pas directement à Defender 2020. Mais l’état-major de la Défense participe à la planification opérationnelle en coordonnant le déploiement de divers services qui aideront les Américains au débarquement et aux mouvements vers leurs destinations finales.

Une zone du port a été déclarée zone militaire temporaire, dont la taille variera de 20 000 à 125 000 m2 au cours des quatre prochains mois, en fonction des mouvements de l’armée américaine.

Au total, cinq navires américains sont attendus et deux britanniques, pour acheminer 3 000 véhicules. Anvers verra aussi transiter 6 000 militaires dans le cadre de l’exercice (de son vrai nom «Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enhanced Readiness»).

Destination l’Allemagne et la Pologne

Les destinations finales des troupes – l’équivalent d’une division – sont essentiellement l’Allemagne et la Pologne.

Selon le ministre de la Défense, Philippe Goffin (MR), «le plus grand défi» est de sortir les quelque 140 colonnes du port d’Anvers «sans trop impacter la circulation».