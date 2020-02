DÉCRYPTAGE | Début des primaires et caucus: comprendre le système américain

La route vers la Maison Blanche est relativement complexe, avec l’étape des caucus et primaires destinés à désigner le candidat d’un parti. Comment se déroule cette étape? Décryptage.

Quoi

La bataille a commencé pour les candidats à l’élection présidentielle américaine. Ils vont s’affronter durant plusieurs mois dans chacun des 50 États, afin qu’il ne reste qu’un unique élu qui deviendra le candidat officiel du parti, tant chez les républicains que chez les démocrates.

Le système américain est indirect, puisque les électeurs choisissent des délégués qui éliront ensuite le candidat officiel du parti, et diffère selon les États, avec les caucus et les primaires.

Le premier est un meeting organisé et financé par les partis eux-mêmes. Privilégié par les petits états, le caucus donne la parole aux militants pour choisir les délégués qui désigneront le candidat à l’investiture de ce parti. Le vote se fait à main levée ou via des systèmes similaires. L’Iowa est traditionnellement le premier État à organiser son caucus.

Les primaires sont plus «classiques». Elles sont financées par l’argent public de l’État et le vote y est secret, avec bulletin de vote, isoloir etc.

Signalons que certains votes sont fermés (seuls les électeurs du parti peuvent voter), d’autres sont ouverts (tout le monde peut voter, des républicains peuvent donc voter pour un démocrate et vice-versa).

Qui

Côté républicain, peut de candidats ont osé se manifester face à Donald Trump, qui brigue un second mandat à la Maison Blanche. Seuls Joe Walsh, ancien élu au Congrès, et Bill Weld, ancien gouverneur du Massachusetts, sont dans la course, même si leurs chances sont pratiquement nulles.

Chez les démocrates, l’autre grand parti américain, la donne est plus compliquée, avec une dizaine de candidats déclarés dont trois favoris: Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Le premier, ancien colistier de Barack Obama et vice-président de 2009 à 2017, fait la course en tête dans les sondages et semble le grand favori des démocrates pour affronter Donald Trump.

Quand

L’étape des caucus et primaires s’étale du 3 février au 7 juin prochain. Un grand moment marquera cette étape, le «Super Tuesday», qui se tiendra le 3 mars. Il s’agit un jour d’élection dans de nombreux états, qui ont décidé de se regrouper pour augmenter l’importance, médiatique notamment, de leur vote.

En effet, durant ces longues primaires, certains candidats vont progressivement jeter l’éponge et les derniers États qui votent ont souvent moins d’importance puisque le candidat gagnant est parfois déjà connu. Certains États ont donc décidé de se regrouper pour voter plus tôt et garder leur importance.

Après les primaires et caucus, les deux grands partis tiendront chacun leur convention nationale durant laquelle les délégués des partis choisiront leur candidat à la présidentielle.

S’en suivront les débats entre les candidats à la présidentielle avant le vote national, le 3 novembre 2020, qui désignera le futur président des États-Unis pour les quatre prochaines années.

