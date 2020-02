PHOTOS | 188 points dans le derby au sommet

Quel derby! Les deux formations namuroises en tête de la R1 messieurs ont régalé pour leur deuxième confrontation en championnat.

Certes, les Gembloutois se sont imposés pour la deuxième fois (victoire 89-78 au match aller), mais les Cinaciens leur ont tenu tête jusqu'au bout. Et le score est là pour le rappeler. 90-98, c'est non seulement un résultat plus étriqué que lors de la première manche entre Gembloux et Ciney. 90-98, c'est également le 4e match le plus riche en paniers depuis l'entame de la saison. Mais, entre les deux actuelles meilleures attaques de R1, fallait-il seulement en douter?

Retrouvez les images de la rencontre.

+ À LIRE : Un derby de haute qualité