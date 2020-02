Avez-vous vu Siegrid, 16 ans, disparue à Eupen ?

Le Parquet d’Eupen diffuse un avis de recherche après la disparition d’une adolescente de 16 ans à Eupen.

Le mercredi 29 janvier 2020 vers 14h00, Siegrid Hering, une jeune fille âgée de 16 ans, a quitté son domicile situé rue Libermé à Eupen. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Siegrid mesure 1m80 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux noirs coupés court et les yeux bruns. Elle a un piercing à la lèvre et un écarteur à l’oreille droite.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, une pull noir, une veste noire et des bottines noires.

Si vous avez des informations, témoignez au 0800 30 300 ou via ce formulaire.